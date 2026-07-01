ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозлар
2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичида яна учта муҳим учрашув ўтказилади. Англия Конго ДР билан, Бельгия Сенегал билан, мусобақа мезбонларидан бири АҚШ эса Босния ва Герцеговина билан кейинги босқич йўлланмаси учун курашади.
Қоғозда учала жуфтликда ҳам фаворит бор. Аммо плей-офф баҳсларида битта хато бутун мундиални тугатиши мумкин — Германия ва Нидерландия буни аллақачон қаттиқ усулда эслатиб қўйди.
Англия — Конго ДР: фаворитга осон бўлмайди
Англия мазкур учрашувнинг яққол фаворити ҳисобланмоқда. Opta модели инглизларнинг асосий вақтда ғалаба қозониш эҳтимолини 73,9 фоизга баҳолаган. Бироқ Конго ДРнинг тартибли ҳимояси Томас Тухель жамоаси учун жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Себастьян Десабр шогирдлари турнирда асосан 5-3-2 схемасидан фойдаланиб, рақибларни жарима майдонидан узоқда ушлашга ҳаракат қилмоқда. Конголиклар Португалия, Колумбия ва Данияга қарши ўйинларда жами иккита гол ўтказиб юборган.
Англия сафида Рис Жеймс ва Жаррелл Куанса жароҳат сабаб майдонга тушмайди. Деклан Райс таркибга қайтади, Букайо Сака эса учрашувда иштирок этишга тайёр.
Конго ДР дастлаб чуқур ҳимояланиб, Йоан Висса ва тезкор қанот футболчилари орқали қарши ҳужумга чиқиши кутилмоқда. Англия биринчи голни эрта урмаса, баҳс узоқ вақт ёпиқ кўринишда давом этиши мумкин.
Прогноз: Англия — Конго ДР 2:0
Тахминий ғолиб: Англия
Ишонч даражаси: 75 фоиз
Қўшимча тахмин: учрашувда 3,5 тадан кам гол урилади.
Бельгия — Сенегал: куннинг энг мувозанатли баҳси
Бу учрашувда Бельгия фаворит, аммо жамоалар ўртасидаги фарқ биринчи жуфтликдаги каби катта эмас. Айрим букмекерлик баҳолари бельгияликларнинг асосий вақтдаги ғалаба эҳтимолини тахминан 45–46 фоиз атрофида кўрсатмоқда.
Бельгия гуруҳ босқичини Янги Зеландия устидан қозонилган 5:1 ҳисобидаги йирик ғалаба билан якунлади. Руди Гарсия ихтиёрида деярли тўлиқ таркиб бор, Жереми Доку ва Зено Дебаст ҳам жамоага қайтган.
Сенегал гуруҳда Франция ва Норвегияга мағлуб бўлди, аммо ҳал қилувчи учрашувда Ироқни 5:0 ҳисобида тор-мор этиб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди. Африка жамоаси асосий дарвозабон Эдуар Мендисиз ҳаракат қилади.
Сенегалнинг тезкор қарши ҳужумлари ва жисмоний устунлиги Бельгиянинг ёши каттароқ етакчиларига қийинчилик туғдириши мумкин. Шунга қарамай, Кевин Де Брёйне, Жереми Доку ва Леандро Троссард каби ижрочиларнинг индивидуал маҳорати ҳал қилувчи омилга айланиши эҳтимоли юқори.
Прогноз: Бельгия — Сенегал 2:1
Тахминий ғолиб: Бельгия
Ишонч даражаси: 58 фоиз
Қўшимча тахмин: ҳар икки жамоа гол уради.
АҚШ — Босния: мезбонларда катта имконият бор
АҚШ миллий жамоаси Босния ва Герцеговинага қарши баҳсда яққол фаворит ҳисобланмоқда. Букмекерлик коэффициентлари мезбонларнинг асосий вақтда ғалаба қозониш эҳтимолини тахминан 73 фоизга баҳоламоқда.
Америкаликлар гуруҳда биринчи ўринни эгаллади ва ўз майдонидаги мухлислар қўллаб-қувватловига таянади. Жамоанинг асосий қуроли — Кристиан Пулишичнинг ижодкорлиги, Сержиньо Дест ва Энтони Робинсоннинг қанотлар бўйлаб фаол ҳаракатидир.
Босния одатда ихчам 4-4-2 схемасида ҳимояланиб, қарши ҳужумлар ва ҳаводаги курашларга урғу беради. Эдин Жеко ҳамда Эрмедин Демирович рақиб жарима майдонида хавф туғдириши мумкин, аммо жамоа турнир давомида гол уришда барқарорлик кўрсата олмади.
АҚШ тўпни кўпроқ назорат қилиши кутилмоқда. Босния дастлабки босимга чидай олса, баҳс кескинлашади, аммо мезбонларнинг тезлиги ва таркиб чуқурлиги якунда устунлик бериши мумкин.
Прогноз: АҚШ — Босния ва Герцеговина 2:1
Тахминий ғолиб: АҚШ
Ишонч даражаси: 72 фоиз
Қўшимча тахмин: АҚШ биринчи бўлиб гол уради.
Кунлик умумий прогноз
Учрашувлар бўйича энг ишончли танлов — Англия ва АҚШнинг кейинги босқичга чиқиши. Бельгия — Сенегал баҳси эса куннинг энг мураккаб ва кутилмаган натижа қайд этилиши мумкин бўлган жуфтлиги ҳисобланади.
Кутилаётган натижалар:
Англия — Конго ДР — 2:0
Бельгия — Сенегал — 2:1
АҚШ — Босния ва Герцеговина — 2:1
Прогноз якунига кўра, Англия, Бельгия ва АҚШ 1/8 финалга йўл олади. Аммо футбол сценарийни ўзи ёзади — баъзан эса муаллиф жуда қаттиқ тролль бўлиб чиқади.
…