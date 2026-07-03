Трансферная битва между Манчестер Сити и Арсеналом: в центре внимания 16-летний талант Лестера

·7·Спорт
Трансферная битва между Манчестер Сити и Арсеналом: в центре внимания 16-летний талант Лестера

Конкуренция на трансферном рынке между двумя гигантами английской Премьер-лиги — Манчестер Сити и Арсеналом — вышла на новый уровень. Лондонский Арсенал давно работал над трансфером вингера Лестер Сити Джереми Монги, однако, по последним данным, Манчестер Сити предпринял серьезные шаги, чтобы перехватить сделку в свою пользу. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Манчестер Сити может получить преимущество в борьбе за 16-летнего талантливого футболиста. Основной причиной называют нового тренера команды Энцо Мареску. Итальянский специалист тесно работал с Джереми Монгой, когда возглавлял Лестер Сити в сезоне 2023-24, и высоко оценил возможности молодого игрока. Сообщается, что Мареска лично поддерживает этот трансфер.

Рекордсмен среди подростков и дебют в Премьер-лиге

Джереми Монга считается одним из самых перспективных молодых игроков в английском футболе. В апреле 2025 года он вышел на поле в матче против Ньюкасла в возрасте 15 лет и 271 дня, став третьим самым молодым дебютантом в истории Премьер-лиги. По этому показателю он уступает только представителям Арсенала Максу Доумену и Итану Нванери.

Кроме того, Монга вписал свое имя в историю английского Чемпионшипа. Забив гол в ворота Престон Норт Энд в августе 2025 года в возрасте 16 лет и 37 дней, он обновил рекорд Джуда Беллингема, который сейчас защищает цвета Реал Мадрид. Беллингем в свое время стал рекордсменом, забив гол в возрасте 16 лет и 63 дней.

Очередная потеря для Лестер Сити

Хотя академия Лестер Сити в последние годы воспитала ряд талантов, клуб сталкивается с проблемами в их удержании. Ранее такие молодые игроки, как Тайриз Нубисси и Трей Ниони, перешли соответственно в Манчестер Сити и Ливерпуль. Для Лестер Сити, дважды вылетавшего в низший дивизион, продажа Монги может быть выгодна финансово, но спортивная точка зрения — это большая потеря.

Несмотря на то, что Арсенал продвинулся в переговорах довольно далеко, ожидается, что интерес со стороны Манчестер Сити и фактор Энцо Марески могут коренным образом изменить ситуацию. Сумма трансфера и план развития игрока в будущем определят, какой клуб выйдет победителем.

Манчестер СитиАрсеналЛестер СитиТрансферДжереми Монга
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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