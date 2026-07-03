Объявлены стартовые составы Португалии и Хорватии

·51·Спорт
Объявлены стартовые составы Португалии и Хорватии

Объявлены стартовые составы команд Португалии и Хорватии для матча стадии 1/16 финала Чемпионата мира 2026 года.

Португалия начнет игру по схеме 4-2-3-1. Атаку команды возглавит Криштиану Роналду. Хорватия выбрала такую же тактическую схему, в стартовом составе ерлй место занял капитан команды Лука Модрич.

Состав Португалии:

• Диогу Кошта
• Жоау Канселу
• Рубен Диаш
• Ренату Вейга
• Нуну Мендеш
• Жоау Невеш
• Витинья
• Педру Нету
• Бруну Фернандеш
• Рафаэль Леау
• Криштиану Роналду

Состав Хорватии:

• Доминик Ливакович
• Иван Перишич
• Марин Понграчич
• Йоシップ Шутало
• Йоシップ Станишич
• Лука Модрич
• Матео Ковачич
• Мартин Батурина
• Петар Сучич
• Никола Влашич
• Анте Будимир

Матч начнется в 04:00 по времени Узбекистана. Следить за игрой можно в текстовой трансляции на нашем сайте.

ПортугалияХорватияКриштиану РоналдуЛука МодричБруну ФернандешАнте Будимир
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Эндрик рассказал об атмосфере в сборной Бразилии и Карло АнчелоттиЭндрик рассказал об атмосфере в сборной Бразилии и Карло АнчелоттиСегодня, 03:34Рафаэл Леау может перейти в английскую Премьер-лигу: «Тоттенхэм» получил предложениеРафаэл Леау может перейти в английскую Премьер-лигу: «Тоттенхэм» получил предложениеСегодня, 03:18Марсель Десайи: Уильям Салиба — лучший защитник мира, и его путь ведет в Реал МадридМарсель Десайи: Уильям Салиба — лучший защитник мира, и его путь ведет в Реал МадридСегодня, 03:16Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финалаИспания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финалаСегодня, 02:22Энтони Гордон: «Гарри Кейн сейчас играет на уровне Лионеля Месси»Энтони Гордон: «Гарри Кейн сейчас играет на уровне Лионеля Месси»Сегодня, 01:56Трансферная битва между Манчестер Сити и Арсеналом: в центре внимания 16-летний талант ЛестераТрансферная битва между Манчестер Сити и Арсеналом: в центре внимания 16-летний талант ЛестераСегодня, 01:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану