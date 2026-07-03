Объявлены стартовые составы Португалии и Хорватии

Объявлены стартовые составы команд Португалии и Хорватии для матча стадии 1/16 финала Чемпионата мира 2026 года.

Португалия начнет игру по схеме 4-2-3-1. Атаку команды возглавит Криштиану Роналду. Хорватия выбрала такую же тактическую схему, в стартовом составе ерлй место занял капитан команды Лука Модрич.

Состав Португалии:

• Диогу Кошта

• Жоау Канселу

• Рубен Диаш

• Ренату Вейга

• Нуну Мендеш

• Жоау Невеш

• Витинья

• Педру Нету

• Бруну Фернандеш

• Рафаэль Леау

• Криштиану Роналду

Состав Хорватии:

• Доминик Ливакович

• Иван Перишич

• Марин Понграчич

• Йоシップ Шутало

• Йоシップ Станишич

• Лука Модрич

• Матео Ковачич

• Мартин Батурина

• Петар Сучич

• Никола Влашич

• Анте Будимир

Матч начнется в 04:00 по времени Узбекистана. Следить за игрой можно в текстовой трансляции на нашем сайте.