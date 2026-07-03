Объявлены стартовые составы Португалии и Хорватии
Объявлены стартовые составы команд Португалии и Хорватии для матча стадии 1/16 финала Чемпионата мира 2026 года.
Португалия начнет игру по схеме 4-2-3-1. Атаку команды возглавит Криштиану Роналду. Хорватия выбрала такую же тактическую схему, в стартовом составе ерлй место занял капитан команды Лука Модрич.
Состав Португалии:
• Диогу Кошта
• Жоау Канселу
• Рубен Диаш
• Ренату Вейга
• Нуну Мендеш
• Жоау Невеш
• Витинья
• Педру Нету
• Бруну Фернандеш
• Рафаэль Леау
• Криштиану Роналду
Состав Хорватии:
• Доминик Ливакович
• Иван Перишич
• Марин Понграчич
• Йоシップ Шутало
• Йоシップ Станишич
• Лука Модрич
• Матео Ковачич
• Мартин Батурина
• Петар Сучич
• Никола Влашич
• Анте Будимир
Матч начнется в 04:00 по времени Узбекистана. Следить за игрой можно в текстовой трансляции на нашем сайте.
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