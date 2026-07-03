Луис де ла Фуэнте: Ламин Ямаль еще не показал свою лучшую игру на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после крупной победы в матче 1/8 финала против Австрии поделился своими мыслями о юной звезде команды Ламине Ямале. Специалист отметил, что, хотя 18-летний талант еще не достиг своего пика на турнире, его действия на поле имеют крайне важное значение для успеха команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сборная Испании в матче, прошедшем в Лос-Анджелесе, обыграла Австрию со счетом 3:0, впервые за последние 16 лет одержав победу в плей-офф чемпионатов мира. По информации Goal.com, в этой встрече Микель Оярсабаль оформил дубль, а еще один гол забил Педро Порро. Хотя Ламин Ямаль не смог забить в этом матче, он оказывал постоянное давление на защитников соперника, совершая в среднем 12 дриблингов за 90 минут.

Исторический результат и уверенность тренера

Луис де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции заявил, что нисколько не обеспокоен отсутствием голов у Ямаля. По мнению тренера, молодой нападающий уже доказал свою исключительную ценность, став самым молодым европейским футболистом, одержавшим 10 побед на крупных турнирах. «Он очень жаждет проявить свою футбольную идентичность на чемпионате мира. Игрок его уровня должен показывать себя именно на такой большой сцене, и он с этим справляется», — отметил наставник.

Тренер испанцев отдельно отметил хладнокровие и мотивацию Ламина Ямаля. По его словам, футболист еще не достиг своей «пиковой» формы, однако ожидается, что в следующих матчах он сыграет еще более эффективно. Это, несомненно, станет дополнительным источником силы для такой атакующей команды, как Испания.

Надежность в обороне и следующий соперник

Сборная Испании, наряду с принимающей Мексикой, является одной из двух команд, которые не пропустили ни одного гола в первых четырех матчах турнира. Луис де ла Фуэнте не скрыл удовлетворения тактической дисциплиной своей команды и тем, что им удалось полностью нейтрализовать опасные воздушные атаки Австрии. Также он высоко оценил трудолюбие Микеля Оярсабаля и высокий уровень игры игроков замены.

Теперь Испания отправится в город Даллас в рамках четвертьфинала плей-офф. Там в понедельник состоится столкновение настоящих гигантов футбольного мира — матч между Испанией и Португалией. Эта встреча ожидается как самое серьезное испытание на турнире для действующих чемпионов Европы.

В игре против Португалии испанцам потребуется не только сохранить эффективность в атаке, но и остановить линию нападения во главе с Криштиану Роналду, который жаждет победы. Ожидается, что этот «блокбастер» на стадионе Техас в Далласе станет одним из самых захватывающих моментов чемпионата мира.