«Барселона» близка к рекордному трансферу в истории женского футбола

Испанский клуб «Барселона» готовится совершить очередной громкий трансфер на рынке женского футбола. Действующие победители Лиги чемпионов активизировали переговоры с «Манчестер Сити» по поводу перехода нападающей сборной Бразилии Керолин. Если сделка состоится, она станет самым дорогим приобретением в истории каталонцев. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации иксбт.ком и других изданий, «Барселона» уже направила английскому клубу два официальных предложения, однако руководство «Манчестер Сити» пока отклонило эти запросы. Несмотря на это, стороны продолжают диалог для достижения общего соглашения. Сообщается, что сама 26-летняя футболистка не против переезда в Испанию, а «Сити» готов отпустить её за соответствующую сумму.

Рекордная сумма трансфера

Даже второе предложение от «Барселоны» могло обновить клубный рекорд. До этого самым дорогим приобретением каталонцев была звезда сборной Англии Кира Уолш. В 2022 году «Барселона» выкупила её у «Манчестер Сити» за 400 тысяч фунтов стерлингов (около 470 тысяч долларов). На тот момент эта сумма была мировым рекордом в женском футболе.

Однако за последние годы финансовая ситуация в женском футболе резко изменилась. Трансфер Киры Уолш сейчас даже не входит в топ-20 самых дорогих сделок в истории. Ожидается, что новая сумма, предлагаемая за Керолин, ознаменует новую эру для «Барселоны». Хотя точная стоимость трансфера пока не разглашается, говорят, что она будет значительно выше показателей Уолш.

Достижения Керолин в «Манчестер Сити»

Бразильская нападающая перешла в английскую Премьер-лигу в январе 2025 года из американского клуба «Норт-Каролина Каредж». За короткое время она стала одним из главных лидеров команды. В частности, в сезоне 2025-26 Керолин забила 9 голов и отдала 5 голевых передач, внеся огромный вклад в то, что «Манчестер Сити» завоевал чемпионство спустя 10 лет перерыва.

Её хет-трик в ворота «Челси» в феврале запомнился как один из самых ярких моментов сезона. Несмотря на то, что Керолин пропустила часть сезона из-за травмы, по эффективности в лиге она уступила лишь таким звездам, как Хадиджа Шоу, Вивианна Мидсем и Алессия Руссо.

Поскольку состав «Барселоны» покинуло несколько атакующих игроков, руководство клуба видит в Керолин идеальную замену. Её динамика на поле и способность решать исход матча в неожиданных ситуациях считаются крайне важными для каталонцев. В настоящее время «Барселона» готовит третье, окончательное предложение.