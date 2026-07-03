«Арсенал» и Виктор Гьокерес: Стефан Шварц высказался о будущем шведского нападающего

·4·Спорт
«Арсенал» и Виктор Гьокерес: Стефан Шварц высказался о будущем шведского нападающего

После того как лондонский «Арсенал» завоевал долгожданный титул чемпиона Английской Премьер-лиги, дискуссии вокруг основного нападающего команды Виктора Гьокереса не утихают. Шведский форвард, перешедший из «Спортинга» летом 2025 года за 66 миллионов фунтов стерлингов, внес достойный вклад в успехи команды в своем дебютном сезоне, однако специалисты высказывают разные мнения относительно его стиля игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Швеции Стефан Шварц в интервью изданию GOAL поделился интересными мыслями о своем соотечественнике. По его словам, Виктор Гьокерес может быть не самым техничным или «классическим» нападающим, однако его физическая мощь и неуступчивость служат важнейшим фактором для команды Микеля Артеты. По мнению Шварца, форвард выйдет на свой пик спортивной формы к сезону 2026/27.

Физическое превосходство и стиль игры

Стефан Шварц считает Виктора Гьокереса футболистом с уникальным стилем. Сравнивая его с Брайаном Бробби в «Сандерленде», он высоко оценил способность нападающего оказывать постоянное давление на защитников соперника. «Он не избегает столкновений с оппонентом, напротив, ему нравится чувствовать борьбу и изматывать соперника физическим давлением. Такие «девятые номера» сейчас большая редкость в современном футболе», — отмечает экс-футболист.

Для справки: в своем первом сезоне за «Арсенал» Виктор Гьокерес забил в общей сложности 21 гол во всех турнирах. Этот показатель сыграл решающую роль в том, что команда стала чемпионом Англии спустя 22-летнюю паузу и дошла до финала Лиги чемпионов. Напомним, в том финале лондонцы уступили «Пари Сен-Жермен».

Конкуренция и трансферные слухи

Несмотря на успехи, руководство «Арсенала» намерено еще больше усилить линию атаки. Согласно последним сообщениям, «канониры» могут вступить в борьбу за бывшего звезду «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса наряду с «Атлетико Мадрид» и «Барселоной». Это может стать серьезным испытанием для Виктора Гьокереса в борьбе за место в основном составе.

Тем не менее, Стефан Шварц верит в потенциал шведского нападающего. По его мнению, даже приход таких кандидатов, как Хулиан Альварес, не лишит Виктора Гьокереса полезности для команды благодаря его уникальным качествам. Болельщики «Арсенала» же ждут, что он поднимется до уровня легендарных бомбардиров, таких как Иэн Райт, Тьерри Анри или Робин ван Перси.

28-летний Виктор Гьокерес хорошо знаком с английским футболом. В свое время он выступал за такие клубы, как «Брайтон», «Суонси» и «Ковентри». Для нападающего, забившего 97 голов в 102 матчах за «Спортинг», «Арсенал» остается вершиной карьеры. Следующие сезоны покажут, какой след он оставит в истории лондонского клуба.

АрсеналВиктор ГьокересАнглийская Премьер-лигаТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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