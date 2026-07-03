Почему Криштиану Роналду всегда больше критикуют, чем Лионеля Месси? Луи Саа объяснил причину

Соперничество двух величайших представителей футбольного мира — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — продолжается не только на поле, но и в спорах между болельщиками и экспертами. Многих волнует один вопрос: почему капитан сборной Португалии чаще становится мишенью для критики, чем его извечный соперник? Бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился своими интересными мыслями на этот счет. Об этом сообщает Goal.com сообщение сообщает.

В настоящее время оба звезды принимают участие в чемпионате мира 2026 года, который проходит в Северной Америке. Однако шум вокруг 41-летнего Криштиану Роналду и сомнения в его месте в основном составе гораздо выше по сравнению с Месси. В интервью изданию Goal.com Саа объяснил эту ситуацию характером и поведением футболистов.

Столкновение характеров: защита и открытость

По мнению Луи Саа, Лионель Месси больше защищен общественностью благодаря своей сдержанности и немногословности. «Я понимаю это, потому что Роналду говорит больше, чем Месси, и требует большего. Люди обычно склонны защищать тех, кто кажется более застенчивым и немного „хрупким“. У Месси именно такой имидж, он как будто защищен», — говорит бывший нападающий.

Роналду же, напротив, никогда не просит защиты и не устает демонстрировать свой сильный характер. Его открытое выражение амбиций часто становится причиной того, что критики относятся к нему более жестко. По словам Саа, Криштиану Роналду обладает способностью отвечать на любую критику своими действиями на поле, «затыкая рты» оппонентам.

Если говорить о результатах чемпионата мира, то Лионель Месси в данный момент лидирует в гонке бомбардиров вместе с Килианом Мбаппе, забив 6 голов. Аргентинская звезда заслуживает оваций за то, что стала лучшим бомбардиром в истории турнира и продолжает показывать магическую игру, несмотря на возраст.

Что касается Криштиану Роналду, то он оформил дубль в ворота сборной Узбекистана на групповом этапе, а в матче 1/16 финала против Хорватии (2:1) забил гол с пенальти, способствуя победе своей команды. Несмотря на это, каждая его игра без гола интерпретируется в СМИ как «конец эпохи». Хотя он по-прежнему остается основным нападающим в составе Португалии под руководством Роберто Мартинеса, каждое его действие подвергается тщательному анализу.

В итоге Луи Саа отметил, что Роналду любит давление, и это побуждает его становиться еще сильнее. Статус «защищенности» Месси позволяет ему играть в более спокойной обстановке. Обе легенды идут своим путем, но их образы в средствах массовой информации кардинально различаются.