Секрет победы сборной Египта: Почему футболисты смотрели в ноутбук во время матча

В рамках плей-офф чемпионата мира в бескомпромиссном матче против Австралии тренерский штаб сборной Египта, используя современные технологии и аналитические методы, одержал историческую победу. В самый решающий момент игры — перед серией пенальти — египетские футболисты собрались вокруг ноутбука у кромки поля, что привлекло внимание многих. Как выяснилось, это была не просто случайность, а стратегический ход, направленный на выявление слабых мест вратаря соперника. Об этом Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, техническая команда Египта организовала экстренный брифинг за несколько минут до начала серии пенальти. Футболистам был показан видеоролик, в котором была отражена дуэль между звездой «Реал Мадрид» Килианом Мбаппе и вратарем сборной Австралии Мэтом Райаном. Благодаря этому анализу футболисты смогли изучить привычки опытного голкипера во время удара.

Стиль Мбаппе и анализ Мэта Райана

Футболисты внимательно наблюдали через ноутбук за эпизодом, взятым из матча между «Реал Мадрид» и «Леванте». В той ситуации Мэт Райан пытался отвлечь Мбаппе различными движениями на линии ворот, однако французский нападающий хладнокровно оставил его в дураках. Египтяне именно с помощью этих кадров проанализировали направление прыжка Райана и время его реакции.

Этот процесс подготовки еще раз доказал, насколько важно работать с данными в современном футболе. Тренеры Египта предпочли не оставлять судьбу игры на волю «лотереи», а давать четкие инструкции каждому исполнителю. Это позволило футболистам обрести душевное спокойствие и, забыв о шуме на поле, сосредоточить все внимание на ударе.

Стратегический видеоанализ особенно пригодился после того, как сборная Австралии решила заменить вратаря на 119-й минуте. Несмотря на то, что вместо Патрика Бича вышел опытный Мэт Райан, египтяне уже «расшифровали» его технические характеристики. В результате информация, изученная во время матча, принесла свои плоды, и австралийский голкипер не смог отразить ни одного пенальти.

Психологическое преимущество и следующий этап

По сообщению агентства Reuters, эксперт по пенальти Гейр Йордет высоко оценил скорость принятия решений Мбаппе. По его мнению, удар, нанесенный сразу и решительно после свистка арбитра, превосходит любые уловки вратаря. Сборная Египта переняла именно эту решительность у Мбаппе и применила ее в своей игре.

Теперь сборная Египта в рамках четвертьфинала встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной. В матче против команды под руководством Лионелья Месси ожидается, что египтяне будут полагаться не только на физическую готовность, но и на подобный анализ в ноутбуке и интеллектуальный подход. Для очередной сенсации от них вновь потребуется безупречная защита и точность в атаке.