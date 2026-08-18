В руководстве «Челси» ожидаются изменения
В руководстве лондонского «Челси» может произойти очередное серьёзное изменение. Как сообщает Goal.com, лидеры американской группы инвесторов клуба Тодд Боули и Марк Уолтер рассматривают возможность продать принадлежащие им акции компании Клеарлаке Капитал, являющейся основным акционером. Это может кардинально изменить структуру управления грандом Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com.
В настоящее время Тодд Боули владеет около 13 процентов акций клуба как его председатель. Член совета директоров Марк Уолтер также владеет всего лишь
Разногласия в руководстве и первые шагиСогласно информации Л’Éкуипе, в последние годы отношения между Тоддом Боули и руководством Клеарлаке Капитал обострились. Главной причиной разногласий стали неудовлетворительные результаты команды, несмотря на то что на трансферном рынке были потрачены миллиарды евро. После покупки клуба в 2022 году Боули подвергался критике за то, что, не имея достаточного опыта в футболе, временно исполнял обязанности спортивного директора.
Напомним, консорциум во главе с Боули и Уолтером приобрёл «Челси» у Романа Абрамовича в 2022 году примерно за 3 миллиарда евро. Тогда сделка состоялась в рамках вынужденной продажи, вызванной геополитической ситуацией в России. Однако последующие четыре года стали для клуба нестабильными как в финансовом, так и в спортивном плане.
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