В руководстве «Челси» ожидаются изменения

В руководстве лондонского «Челси» может произойти очередное серьёзное изменение. Как сообщает Goal.com, лидеры американской группы инвесторов клуба Тодд Боули и Марк Уолтер рассматривают возможность продать принадлежащие им акции компании Клеарлаке Капитал, являющейся основным акционером. Это может кардинально изменить структуру управления грандом Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com.

В настоящее время Тодд Боули владеет около 13 процентов акций клуба как его председатель. Член совета директоров Марк Уолтер также владеет всего лишь 3-процентной долей. При этом компания Клеарлаке Капитал сохраняет за собой контрольный пакет акций лондонского клуба — 62 процента. Остальная доля принадлежит другим инвесторам, в том числе швейцарскому финансисту Хансу-Йоргу Виссу.

Разногласия в руководстве и первые шаги

Согласно информации Л’Éкуипе, в последние годы отношения между Тоддом Боули и руководством Клеарлаке Капитал обострились. Главной причиной разногласий стали неудовлетворительные результаты команды, несмотря на то что на трансферном рынке были потрачены миллиарды евро. После покупки клуба в 2022 году Боули подвергался критике за то, что, не имея достаточного опыта в футболе, временно исполнял обязанности спортивного директора.

Напомним, консорциум во главе с Боули и Уолтером приобрёл «Челси» у Романа Абрамовича в 2022 году примерно за 3 миллиарда евро. Тогда сделка состоялась в рамках вынужденной продажи, вызванной геополитической ситуацией в России. Однако последующие четыре года стали для клуба нестабильными как в финансовом, так и в спортивном плане.

Стоимость клуба и будущие изменения

По данным английской прессы, в настоящее время Тодд Боули и Марк Уолтер оценивают общую стоимость клуба примерно в 5,8 миллиарда евро. Если соглашение о продаже акций Клеарлаке Капитал будет достигнуто, состав руководства «Челси» полностью изменится. В результате американские предприниматели могут отойти от управления клубом после периода рекордных инвестиций и многочисленных конфликтов.