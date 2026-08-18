Почему Трой Пэрротт до сих пор не перешёл в английскую Премьер-лигу?

Трой Пэрротт, который стабильно выступает в Нидерландах и за сборную Ирландии и привлекает внимание своей результативностью, вызывает интерес общественности: почему он до сих пор не перешёл в один из клубов английской Премьер-лиги за 25–30 миллионов фунтов стерлингов? Нынешний уровень воспитанника академии «Тоттенхэма» и его успехи в Европе позволяли предположить, что вскоре он отправится в более сильный чемпионат. Об этом сообщает Goal.com.

В эксклюзивном интервью Goal.com бывшая звезда сборной Ирландии Рэй Хоутон признался, что удивлён: почему нападающий до сих пор не перешёл в одну из команд высокого уровня. По его мнению, после уверенных выступлений Пэрротта в чемпионате Нидерландов и сборной он был готов проявить себя и в Англии.

Эволюция футболиста, прошедшего через трудные испытания

Уроженец Дублина Трой Пэрротт дебютировал за основную команду «Тоттенхэма» в 2019 году. Однако затем для получения игровой практики его отправляли в аренду в «Миллуолл», «Ипсвич Таун», «МК Донс», «Престон Норт Энд» и «Эксельсиор». Для нападающего, несколько сезонов выступавшего в клубах низших дивизионов, этот период оказался непростым.

В сезоне-2023/24 футболист забил 17 голов в Нидерландах, а летом 2024 года подписал полноценный контракт с АЗ. Изначально оценивавшийся всего в 6,7 миллиона фунтов стерлингов игрок теперь провёл за АЗ 97 матчей и забил 51 гол, став главным бомбардиром команды.

Успехи в сборной и возможности в будущем

Одним из поворотных моментов в карьере Пэрротта стала его ведущая роль в сборной Ирландии. В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года нападающий оформил хет-трик на поле сборной Венгрии, а также забил два гола в ворота Португалии, которую возглавляет Криштиану Роналду. Эти яркие результаты ещё сильнее подогрели трансферные слухи вокруг игрока.

По информации Goal.com, помимо английских клубов, интерес к футболисту проявляют несколько команд из Испании и Италии. Однако отсутствие конкретной договорённости пока удивляет специалистов. По словам Рэя Хоутона, трудности и аренды в юности закалили Пэрротта и буквально превратили его в зрелого профессионального футболиста.