Энсо Фернандес перейдёт в «Реал Мадрид»? Семья футболиста поставила точку в слухах

·3·Спорт
Энсо Фернандес перейдёт в «Реал Мадрид»? Семья футболиста поставила точку в слухах

Трансферные слухи вокруг полузащитника лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энсо Фернандеса в последние дни приковывают внимание европейских спортивных изданий. На фоне участившихся сообщений о возможном переходе футболиста в мадридский «Реал Мадрид» его супруга Валентина Сервантес прояснила ситуацию. Об этом сообщает Goal.com, сообщает .

По данным издания Goal.com, семья футболиста в данный момент полностью довольна жизнью в Лондоне и не намерена покидать Англию. В интервью изданию El Chiringuito Валентина Сервантес особо подчеркнула, что семейная обстановка стабильна, а дети получают образование в Англии. Это значительно снизило предположения о скором переезде футболиста в Испанию.

Семейное спокойствие и жизнь в Лондоне

По словам Валентины Сервантес, их сын родился именно в Англии, и эта страна уже стала для них дорогим домом. «Честно говоря, всё отлично. Мой сын родился в Англии, дети ходят здесь в школу, поэтому я очень счастлива», — подчеркнула она, отвечая на вопросы о трансфере.

Кроме того, она сдержанно ответила на вопрос о том, является ли переход в такой гранд, как «Реал Мадрид», мечтой для Энсо. По её мнению, для него все клубы одинаковы, и счастье семьи важнее названия любого клуба. Это заявление вновь подтверждает преданность футболиста проекту «Челси».

Факторы, осложняющие трансфер

Действующий контракт Энсо Фернандеса с «Челси» подписан до июня 2032 года и является одним из самых долгосрочных соглашений в современном футболе. Лондонский клуб приобрёл аргентинского полузащитника у «Бенфики» за сумму на уровне британского рекорда. Такое долгосрочное соглашение и крупная трансферная сумма служат серьёзным препятствием для «Реал Мадрид» в осуществлении сделки.

Причиной усиления слухов стали также высказывания бывшего игрока сборной Аргентины Хавьера Пасторе. Он предполагал, что Фернандес может рассмотреть варианты ухода со «Стэмфорд Бридж». Однако близкие футболиста и его действия на поле пока направлены исключительно на успех «аристократов».

В данный момент Энсо Фернандес сосредоточил всё внимание на международных матчах в составе сборной Аргентины и на подъёме в турнирной таблице Английской Премьер-лиги в составе «Челси». Несмотря на сохраняющийся интерес «Реал Мадрид», семейное положение футболиста и его многолетние обязательства перед клубом указывают на то, что в ближайшем будущем он останется в Лондоне.

ЧелсиРеал МадридЭнсо ФернандесТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
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