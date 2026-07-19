Гарри Кейну пришлось прервать интервью из-за вмешательства полиции

·32·Спорт
Гарри Кейну пришлось прервать интервью из-за вмешательства полиции

Успешное выступление сборной Англии на Чемпионате мира завершилось неожиданным инцидентом. После победы на поле, когда капитан команды Гарри Кейн давал интервью журналистам, в «микст-зоне» возникли массовые беспорядки, и полиции пришлось вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче за третье место, который прошел на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами, сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4. Эта победа вошла в историю как лучший результат «трех львов» на турнирах, проводимых за пределами своей страны. Однако радостные моменты после игры были омрачены скандалом в пресс-зоне.

По данным издания Goal.com, в тот момент, когда Гарри Кейн отвечал на вопросы журналистов, между представителями СМИ возник конфликт. Сообщается, что группа английских журналистов помешала местному репортеру вести съемку и физически оттолкнула его. Ситуация обострилась и переросла в потасовку, из-за чего процесс интервью был прерван.

Вмешательство полиции и восстановление порядка

Из-за эскалации конфликта местный репортер был вынужден обратиться за помощью к представителям ФИФА и сотрудникам полиции Майами, дежурившим на стадионе. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как полицейский входит в толпу и выводит одного из нарушителей порядка. Ситуация стабилизировалась только после вмешательства правоохранительных органов.

Несмотря на шум и беспорядки вокруг, Гарри Кейн продолжил свое интервью, подчеркнув, что гордится достижением своей команды. По словам капитана, эта бронзовая медаль является лучшим показателем за последние 60 лет и достойной наградой за труды команды.

«Я очень горжусь. Это наш лучший результат за последние 60 лет и лучший показатель на зарубежной земле. Завершить турнир с медалью — достойная награда за все наши усилия», — отметил Гарри Кейн.

Также нападающий ответил на вопросы о главном тренере сборной Томасе Тухеле. Несмотря на то, что немецкий специалист подвергается критике со стороны политиков и общественности, Кейн встал на его защиту. По мнению капитана, поскольку для тренера это был дебютный турнир, он извлечет пользу из полученного опыта в будущем. «С точки зрения игроков, он проделал отличную работу. Это был его первый турнир, и он многому научится», — сказал капитан сборной Англии.

Гарри КейнАнглияФранцияЧемпионат мираТомас Тухель
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Jahongir Tursunov
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