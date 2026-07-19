Деклан Райс установил новый рекорд в истории Англии: Кейн и Бекхэм остались позади

Полузащитник сборной Англии и клуба «Арсенал» Деклан Райс не только внес вклад в победу в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года, но и открыл новую страницу в истории футбола своей страны. В матче против Франции, превратившемся в голевое шоу со счетом 6:4, Райс вышел на поле с капитанской повязкой, сумев превзойти таких звезд, как легендарные Гарри Кейн и Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В этом матче, прошедшем в Майами, Деклан Райс открыл счет уже на 2-й минуте игры, а позже отдал голевую передачу на Эзри Консу. Как сообщает издание BBC, Райс стал первым английским футболистом, который в своем капитанском дебюте на чемпионате мира и забил гол, и сделал результативную передачу. Хотя до этого такие капитаны, как Алан Ширер, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард и Гарри Кейн, отмечались результативными действиями в дебютных матчах, только Кейн в 2018 году в игре против Туниса смог приблизиться к результату Райса, забив дважды.

Исторические результаты и вкус победы

Для Деклана Райса эта встреча стала 80-й в составе национальной сборной. Его гол, забитый на 2-й минуте и 14-й секунде, был зафиксирован как второй самый быстрый гол в истории сборной Англии на чемпионатах мира. Рекорд в этом компоненте по-прежнему принадлежит Брайану Робсону, который в 1982 году поразил ворота той же Франции на 27-й секунде. Команда под руководством Томаса Тухеля практически решила исход матча, забив четыре безответных мяча в ворота соперника уже в первом тайме.

Также Райс стал 14-м футболистом, выводившим сборную Англии на матчи чемпионата мира в качестве капитана. Он занял место в этом почетном списке наряду с такими легендами, как Бобби Мур и Билли Райт. Поскольку тренер Томас Тухель произвел семь замен в основном составе на матч за третье место, капитанская повязка была доверена именно звезде «Арсенала» вместо отдыхавшего Гарри Кейна.

Горькая правда за победой

Несмотря на завоевание бронзовой медали, Деклан Райс в ходе интервью не скрыл, что немного недоволен общим результатом команды. По его словам, сборная Англии устала от «почетного» участия лишь в четвертьфиналах или полуфиналах. «Мы устали говорить, что гордимся выходом в полуфинал. Мы хотим побеждать с Англией в конце турнира», — подчеркнул полузащитник.

Футболист признал, что поражение от Аргентины в полуфинале до сих пор болезненно. По его мнению, команда очень близка к большим победам, и лишь мелкие детали мешают завоеванию чемпионства. Помощник тренера сборной Англии Энтони Бэрри также рассказал о психологическом состоянии игроков, признав, что они вышли на поле с «раненым сердцем», но, несмотря на это, смогли проявить волю.

Эта победа позволила Англии позитивно завершить мундиаль 2026 года. Молодые и опытные футболисты команды, в частности такие лидеры, как Деклан Райс, еще раз доказали, что готовы бороться за главный трофей на будущих турнирах.