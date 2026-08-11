Михаил Мудрик принял решение о будущем в Челси и вариантах аренды

·33·Спорт
Михаил Мудрик принял решение о будущем в Челси и вариантах аренды

Об этом Goal.com сообщает .

Известно, что вингер почти два года не мог выступать в официальных матчах после обнаружения в его организме запрещённого вещества — мельдония. После этого сложного периода Мудрик вернулся на «Стэмфорд Бридж» и принял участие в предсезонных сборах команды под руководством главного тренера Челси Хаби Алонсо.

Возвращение на поле и физическое состояние

Он выходил на замену в матчах против «Ювентуса», «Милана» и «Джохор Дарул Тазим», постепенно набирая игровую форму. Однако из-за длительного отсутствия в официальных встречах его нынешнее физическое состояние пока не позволяет проводить полноценные матчи в стартовом составе.

Руководство Челси рассматривает вариант с арендой футболиста, чтобы тот получил полноценную игровую практику. Поэтому интерес к игроку проявляют несколько европейских клубов.

Предпочтения Мудрика и ситуация на трансферном рынке

По информации Фабрицио Романо, если Мудрик уйдёт в аренду, он хочет остаться в английской Премьер-лиге. Среди клубов, заинтересованных в его приобретении, есть итальянские команды, а также «Страсбург», принадлежащий структуре Челси.

Тем не менее главным желанием футболиста остаётся продолжение выступлений в чемпионате Англии. В частности, «Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда также входит в число претендентов на вингера.

Главный тренер Челси Хаби Алонсо осторожно высказался о возвращении футболиста, подчеркнув важность его психологического состояния и процесса адаптации в команде. «Всё произошло очень быстро, поэтому основное внимание нужно уделить самому человеку», — отметил специалист.

Михаил МудрикЧелсиХаби АлонсоТрансферыПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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