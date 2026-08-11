Ювентус разработал неожиданный план по усилению вратарской позиции

Итальянский клуб «Ювентус» разработал оригинальную и долгосрочную стратегию усиления вратарской линии. Туринцы планируют арендовать у «Пари Сен-Жермен» японского голкипера Зиона Судзуки. Этот шаг рассматривается как временное решение на пути к будущему подписанию вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

По данным французских и итальянских СМИ, «Пари Сен-Жермен» завершает переход Зиона Судзуки из «Пармы» за 30 миллионов евро. Также условия сделки предусматривают ещё 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако японский голкипер не будет выступать за парижский клуб и сразу отправится в Италию, в «Ювентус», на правах годичной аренды.

Долгосрочная цель и трансферный рынок

В течение трансферного окна «Ювентус» рассматривал нескольких кандидатов, включая вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. Однако приоритетной целью главного тренера Лучано Спаллетти по-прежнему остаётся именно Алисон Бекер. Специалист хочет видеть в команде опытного бразильского голкипера, с которым ранее работал Роналду.

Как сообщают иксбт.ком и другие спортивные источники, Алисон положительно относится к проекту туринского клуба и заявил о готовности вернуться в Италию. Несмотря на это, руководство «Ливерпуля» категорически отказалось продавать своего лидера. Английский клуб предпочитает не отпускать футболиста до окончания его действующего контракта.

Позиция «Ливерпуля» и роль опытного вратаря

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола неоднократно подчёркивал важность сохранения опытных футболистов в составе. По его словам, такие лидеры, как Алисон, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, помогают молодым игрокам адаптироваться и служат важным примером в раздевалке.

Поэтому руководство «Ливерпуля» решительно выступило против трансфера футболиста. «Ювентус» планирует дождаться окончания контракта, действующего до июня 2027 года, и бесплатно подписать Алисона в качестве свободного агента. Годичная аренда Зиона Судзуки должна стать временным мостом на этот период.