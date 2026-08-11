Луис Энрике высказался о слухах по поводу трансфера Бредли Барколы

Главный тренер парижского ПСЖ Луис Энрике категорически отказался отвечать на последние вопросы о будущем нападающего Бредли Барколы. Это происходит в тот момент, когда английский «Ливерпуль» начал активно добиваться перехода французского вингера, а будущее футболиста остается неопределенным. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, 23-летний футболист привлек всеобщее внимание, забив три гола на чемпионате мира. Сейчас он вернулся в расположение парижан и приступил к тренировкам в Зальцбурге, где команда готовится к матчу Суперкубка УЕФА против «Астон Виллы».

«Ливерпуль» и трансферный процесс

Клуб с Мерсисайда, выступающий в английской Премьер-лиге, определил этого талантливого футболиста главной целью на летнее трансферное окно. По сообщениям из Франции, «Барколя» и английский клуб уже согласовали условия личного контракта, и теперь осталось договориться о сумме трансфера между клубами.

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола намерен усилить фланги команды быстрыми и качественными игроками. Несмотря на то что в летнее трансферное окно клуб арендовал у «Барселоны» Рональда Араухо и подписал на постоянной основе Виктора Муньоса, поиски профильного вингера продолжаются.

Твердая позиция Луиса Энрике

На пресс-конференции перед предстоящим важным матчем Луис Энрике озвучил свою твердую и неизменную позицию по поводу трансферных слухов. Он заявил, что не хочет обсуждать личные судьбы игроков и трансферные переговоры.

&куот;Я не хочу и не знаю, как говорить о каком-либо отдельном игроке&куот;, — подчеркнул Энрике. &куот;Потому что когда спрашивают что-то положительное или отрицательное об игроке, это всегда опасно. Я сосредоточен только на своей команде&куот;.

При этом подготовка ПСЖ к матчу за Суперкубок складывается для главного тренера не лучшим образом. Большинство игроков команды вернулись к тренировкам только в прошлый понедельник после участия в чемпионате мира, что создает для тренера дополнительные трудности.