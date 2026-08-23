Шомуродов и Файзуллаев в Трабзоне: «Истанбул Башакшехир» объявил стартовый состав

Во 2-м туре турецкой Суперлиги состоится один из центральных матчей, вызывающий большой интерес у поклонников узбекского футбола. Именитый гранд страны «Трабзонспор» на своем поле примет амбициозную стамбульскую команду «Истанбул Башакшехир».

В заявке, опубликованной перед матчем, подтверждено, что лидеры национальной сборной Узбекистана — бомбардир Эльдор Шомуродов и креативный полузащитник Аббосбек Файзуллаев начнут встречу с первых минут. Включение обоих наших соотечественников в стартовый состав свидетельствует об атакующем настрое гостей и их стремлении к победе.

Выбор «Истанбул Башакшехир»: Узбекский дуэт в линии атаки!

Тренерский штаб гостей выбрал следующий стартовый состав на тяжелый выездной матч в Трабзоне:

Вратарь: Мухаммед

Защитники: Омер Али, Эмин, Опоку, Опери

Полузащитники: Кемен, Калузински, Ольсен, Бертуг

Атака и плеймейкер: Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов

Стартовый состав «Трабзонспора»

В составе хозяев, выступающих при поддержке своих болельщиков, также присутствуют ряд сильных исполнителей:

Стартовый состав: Онана, Савич, Чибоике, Мустафа, Кабрал, Кабасакал, Малиновский, Эрнест, Салах, Шимшир, Онуачу.

Время матча и детали старта

Турнир: Турецкая Суперлига, 2-й тур

Матч: «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»

Время начала: Сегодня, 23 августа, по ташкентскому времени в 21:00

Связка Эльдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева приложит все усилия, чтобы прервать безвыигрышную серию «Башакшехира» в Трабзоне и заработать очередные 3 очка в сезоне.