Шомуродов и Файзуллаев в Трабзоне: «Истанбул Башакшехир» объявил стартовый состав

·59·Спорт
Шомуродов и Файзуллаев в Трабзоне: «Истанбул Башакшехир» объявил стартовый состав

Во 2-м туре турецкой Суперлиги состоится один из центральных матчей, вызывающий большой интерес у поклонников узбекского футбола. Именитый гранд страны «Трабзонспор» на своем поле примет амбициозную стамбульскую команду «Истанбул Башакшехир».

В заявке, опубликованной перед матчем, подтверждено, что лидеры национальной сборной Узбекистана — бомбардир Эльдор Шомуродов и креативный полузащитник Аббосбек Файзуллаев начнут встречу с первых минут. Включение обоих наших соотечественников в стартовый состав свидетельствует об атакующем настрое гостей и их стремлении к победе.

Выбор «Истанбул Башакшехир»: Узбекский дуэт в линии атаки!

Тренерский штаб гостей выбрал следующий стартовый состав на тяжелый выездной матч в Трабзоне:

  • Вратарь: Мухаммед

  • Защитники: Омер Али, Эмин, Опоку, Опери

  • Полузащитники: Кемен, Калузински, Ольсен, Бертуг

  • Атака и плеймейкер: Аббосбек Файзуллаев, Эльдор Шомуродов

Стартовый состав «Трабзонспора»

В составе хозяев, выступающих при поддержке своих болельщиков, также присутствуют ряд сильных исполнителей:

  • Стартовый состав: Онана, Савич, Чибоике, Мустафа, Кабрал, Кабасакал, Малиновский, Эрнест, Салах, Шимшир, Онуачу.

Время матча и детали старта

  • Турнир: Турецкая Суперлига, 2-й тур

  • Матч: «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»

  • Время начала: Сегодня, 23 августа, по ташкентскому времени в 21:00

Связка Эльдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева приложит все усилия, чтобы прервать безвыигрышную серию «Башакшехира» в Трабзоне и заработать очередные 3 очка в сезоне.

Турецкая СуперлигаТрабзонспорИстанбул БашакшехирЭльдор ШомуродовАббосбек Файзуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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