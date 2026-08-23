«Холодный душ» в АПЛ: «Брайтон» разгромил «Астон Виллу» в 1-м туре!

·77·Спорт
«Холодный душ» в АПЛ: «Брайтон» разгромил «Астон Виллу» в 1-м туре!

В 1-м туре нового сезона Английской Премьер-лиги болельщики стали свидетелями крупного и неожиданного результата. Принимая на своем поле претендента на еврокубки «Астон Виллу», «Брайтон» отправил в ворота соперника 4 безответных мяча и начал сезон с сокрушительной победы.

Судьба встречи была фактически решена уже в первые полчаса игры.

«Брейк-пойнт» в первые полчаса: голы один за другим

«Чайки» с самого начала матча застали оборону соперника врасплох:

  • 8-я минута (1:0): защитник «Астон Виллы» Виктор Линделёфнеожиданной ошибкой и автоголом открыл счет;

  • 18-я минута (2:0): Максим де Кёйпер точным ударом увеличил преимущество хозяев;

  • 30-я и 31-я минуты (3:0, 4:0): герой встречи Джек Хиншелвуд оформил дубль ровно за одну минуту, доведя счет до разгромного.

Красная карточка после холодного душа

На этом беды для команды Унаи Эмери не закончились:

  • Удаление на 40-й минуте: игрок бирмингемцев, пропустивших 4 гола за тайм, Жоао Гомес получил вторую желтую карточку и был удален с поля;

  • Оставшись в меньшинстве, «Астон Вилла» не нашла сил изменить ход игры.

Протокол матча и составы:

  • «Брайтон» — «Астон Вилла» 4:0

  • Голы: Линделёф (8, автогол), де Кёйпер (18), Хиншелвуд (30, 31).

  • Удаление: Жоао Гомес (40, «Астон Вилла»).

  • «Брайтон»: Вербрюгген, Виффер (Задок, 78), Вушкович, Данк, Боскальи, Гросс, Айяри (Костулас, 64), Диего Гомес (Ялкуйе, 86), Хиншелвуд (Коштинья, 64), де Кёйпер (Ибрагим, 78), Рюттер.

  • «Астон Вилла»: Бизот, Кэш, Линделёф, Торрес (Мингз, 74), Матсен (Руджери, 81), Камара, Жоао Гомес, Макгинн (Эдвард Алиссон, 82), Баркли (Богард, 74), Хеммингс, Буэндиа (Гарначо, 86).

Таким образом, «Брайтон» продемонстрировал полную готовность к новому сезону и прочно закрепился в верхней части турнирной таблицы АПЛ.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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