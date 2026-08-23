Сделка на 50 миллионов: «Тоттенхэм» перехватывает форварда «Сити»

·68·Спорт
Сделка на 50 миллионов: «Тоттенхэм» перехватывает форварда «Сити»

В последние дни летнего трансферного окна между клубами Английской Премьер-лиги заключается очередная крупная сделка. Лондонский «Тоттенхэм» клуб «Манчестер Сити» форварда Омара Мармушадостиг устной договоренности о подписании.

Как сообщает самый надежный инсайдер в мировом футболе Фабрицио Романопереговоры между двумя клубами завершились успешно, и все основные пункты были согласованы.

Формула трансфера: Аренда и обязательный выкуп за 50 миллионов

Детали сделки выглядят следующим образом:

  • Формат сделки: Стороны договорились об аренде футболиста на один сезон;

  • Опция обязательного выкупа: В контракт включено право полного выкупа игрока, которое при выполнении определенных спортивных условий превращается в обязательный выкуп ';

  • Финансовая стоимость: Ожидается, что общая сумма трансфера со всеми выплатами составит 50 миллионов фунтов стерлингов'.

Мармуш направляется в Лондон: Известен день медосмотра

Сам 27-летний египетский нападающий дал согласие на предложение «шпор» еще несколько дней назад. По информации инсайдера, Мармуш в понедельник прибудет в Лондон и пройдет официальный медицинский осмотр для своего нового клуба. После этого трансфер будет объявлен официально.

Напомним, что Мармуш перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Айнтрахта» в январе 2025 года и занимал важное место в линии атаки команды. Ранее сообщалось, что лондонский клуб проявлял интерес к дуэту Савиньо и Мармуша из «Сити», но трансфер египетской звезды был согласован первым.

ТоттенхэмМанчестер СитиОмар МармушПремьер-лигаТрансферы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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