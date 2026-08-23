Впервые: «Борнмут» прервал голевую серию Холанда

В 1-м туре нового сезона Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:1. Несмотря на то, что эта победа принесла манкунианцам важные три очка, для главного бомбардира команды Эрлинга Холанда матч запомнился неожиданным антирекордом.

Норвежский нападающий провел на поле все 90 минут, но не смог поразить ворота соперника и не отметился результативными действиями (голом или ассистом). Это первый случай за всю карьеру Холанда в Англии, когда он остался без голов в матче открытия сезона.

4-сезонная безупречная серия: как Холанд играл в первых турах до этого?

С момента переезда в Англию Холанд не щадил вратарей соперников в стартовых матчах сезона:

Сезон 2022/23: 2 гола в ворота «Вест Хэма» (дебютный матч);

Сезон 2023/24: 2 гола в матче против «Бернли»;

Сезон 2024/25: 1 гол в центральном матче с «Челси»;

Сезон 2025/26: 2 гола во встрече против «Вулверхэмптона».

Успешная серия «голевой машины», забивавшей минимум один или два мяча на старте каждого сезона, была прервана обороной «Борнмута».

Юбилейный матч и победный старт

Стоит отметить, что эта игра стала для норвежской звезды «Манчестер Сити» 200-м юбилейным матчем в футболке клуба. Несмотря на прерванную личную голевую традицию, благодаря голам Марка Гехи и Йошко Гвардиола на последних минутах, «горожане» совершили важный камбэк и успешно начали новый сезон.