«Нефтчи» обыграл «Согдиану» и оторвался от «Пахтакора» на 6 очков

В 19-м туре Суперлиги Узбекистана лидер турнирной таблицы, ферганский «Нефтчи» на своем поле принимал джизакскую «Согдиану» Матч, прошедший на переполненном болельщиками стадионе «Истиклол», прошел при полном преимуществе хозяев и завершился уверенной победой со счетом 3:0.

Этот успех еще больше укрепил лидерство ферганцев в чемпионской гонке.

Дубль Марушича и финальная точка Перицы

«Нефтчи» с самого начала встречи взял инициативу в свои руки и создал серию опасных моментов у ворот соперника:

23-я минута (1:0): Быструю комбинацию завершил точным ударом легионер-форвард Зоран Марушич открыв счет;

60-я минута (2:0): Марушич, не снизивший активности во втором тайме, оформил дубль и увеличил преимущество своей команды;

90+8-я минута (3:0): В компенсированное арбитром время вышедший на замену нападающий Стипе Перица поставил финальную точку в матче.

Удаление на 68-й минуте и ситуация в турнирной таблице

Вторая часть встречи для джизакцев сложилась неудачно:

Красная карточка: Вышедший на замену на 68-й минуте Шохжахон Султонмуродов был удален с поля за грубость, оставив свою команду в меньшинстве;

Турнирная таблица: После этой победы «Нефтчи» довел количество своих очков до 45 и увеличил отрыв от ближайшего преследователя «Пахтакора» до 6 очков. «Согдиана» с 24 очками остается на 10-м месте.

Протокол матча и составы:

Суперлига. 19-й тур

«Нефтчи» — «Согдиана» 3:0

Голы: Зоран Марушич (23, 60), Стипе Перица (90+8).

Удаление: Шохжахон Султонмуродов (68, «Согдиана»).

«Нефтчи»: Ботирали Эргашев, Нурмухаммад Абдуганиев, Коффи Куао (Иззатилло Пулатов, 75), Боян Цигер (Фаррух Сайфиев, 87), Иброхимхалил Юлдошев, Асилбек Джумаев (Мухсинжон Убайдуллаев, 69), Билолхон Тошмирзаев (Хуршид Гиёсов, 69), Владимир Йовович, Икром Алибаев, Алишер Одилов, Зоран Марушич (Стипе Перица, 87).

«Согдиана»: Милан Митрович, Зоир Джурабаев, Абдулазизхон Абдурашидов (Шохжахон Султонмуродов, 46), Ислом Кобилов, Бехруз Джуматов, Жамшид Болтабоев (Зенан Займович, 65), Жавохир Кахрамонов, Оллаберган Каримов, Нодиржон Сойибов, Забихилло Уринбоев (Саидакбар Шарипов, 68), Люпчо Дориев.

Этой уверенной игрой «Нефтчи» в очередной раз доказал, что является главным претендентом на чемпионский титул в конце сезона.