Мареска раскрыл секрет камбэка против «Борнмута»: почему «Сити» мучился до 90-й минуты?

В 1-м туре нового сезона Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» столкнулся с неожиданным сопротивлением на своем поле. Пропустив первыми, «горожане» благодаря давлению и героизму в последние минуты вырвали волевую победу над «Борнмутом» со счетом 2:1.

После завершения встречи новый главный тренер команды Энцо Мареска поделился анализом матча, подчеркнув, что его подопечные полностью доминировали в обеих половинах игры.

«Не дали сопернику пробить»: анализ первого тайма

Итальянский специалист отметил, что, несмотря на пропущенный гол, он остался доволен игрой своей команды:

«Честно говоря, даже в первом тайме, до пропущенного гола, мы играли очень хорошо. Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара, а сами создали три-четыре явных голевых момента. Затем они забили, и ситуация немного усложнилась. Но в целом мы полностью заслужили победу»— сказал Мареска.

Усталость «Борнмута» и победа на последних минутах

Тренер объяснил переход гостей в глубокую оборону во втором тайме контролем мяча со стороны «Сити»:

Усталость соперника: «Во втором тайме они немного отошли назад. Отчасти это произошло потому, что большую часть первого тайма мяч был у нас, и им приходилось постоянно бегать»;

Претензия Марески: Специалист заявил, что судьбу матча можно было решить раньше: «Нам не нужно было бороться за победу все 90 минут, возможно, мы должны были набрать три очка гораздо раньше».

Следующее испытание: выезд к «Кристал Пэлас»

Начав новый сезон с важных 3 очков, «горожане» начинают подготовку к следующему матчу: