Мареска раскрыл секрет камбэка против «Борнмута»: почему «Сити» мучился до 90-й минуты?
В 1-м туре нового сезона Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» столкнулся с неожиданным сопротивлением на своем поле. Пропустив первыми, «горожане» благодаря давлению и героизму в последние минуты вырвали волевую победу над «Борнмутом» со счетом 2:1.
После завершения встречи новый главный тренер команды Энцо Мареска поделился анализом матча, подчеркнув, что его подопечные полностью доминировали в обеих половинах игры.
«Не дали сопернику пробить»: анализ первого тайма
Итальянский специалист отметил, что, несмотря на пропущенный гол, он остался доволен игрой своей команды:
«Честно говоря, даже в первом тайме, до пропущенного гола, мы играли очень хорошо. Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара, а сами создали три-четыре явных голевых момента. Затем они забили, и ситуация немного усложнилась. Но в целом мы полностью заслужили победу»— сказал Мареска.
Усталость «Борнмута» и победа на последних минутах
Тренер объяснил переход гостей в глубокую оборону во втором тайме контролем мяча со стороны «Сити»:
Усталость соперника: «Во втором тайме они немного отошли назад. Отчасти это произошло потому, что большую часть первого тайма мяч был у нас, и им приходилось постоянно бегать»;
Претензия Марески: Специалист заявил, что судьбу матча можно было решить раньше: «Нам не нужно было бороться за победу все 90 минут, возможно, мы должны были набрать три очка гораздо раньше».
Следующее испытание: выезд к «Кристал Пэлас»
Начав новый сезон с важных 3 очков, «горожане» начинают подготовку к следующему матчу:
Следующая встреча: «Манчестер Сити» проведет матч 2-го тура 28 августа на выезде против лондонского клуба «Кристал Пэлас» .
…