Мареска раскрыл секрет камбэка против «Борнмута»: почему «Сити» мучился до 90-й минуты?

·93·Спорт
Мареска раскрыл секрет камбэка против «Борнмута»: почему «Сити» мучился до 90-й минуты?

В 1-м туре нового сезона Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» столкнулся с неожиданным сопротивлением на своем поле. Пропустив первыми, «горожане» благодаря давлению и героизму в последние минуты вырвали волевую победу над «Борнмутом» со счетом 2:1.

После завершения встречи новый главный тренер команды Энцо Мареска поделился анализом матча, подчеркнув, что его подопечные полностью доминировали в обеих половинах игры.

«Не дали сопернику пробить»: анализ первого тайма

Итальянский специалист отметил, что, несмотря на пропущенный гол, он остался доволен игрой своей команды:

«Честно говоря, даже в первом тайме, до пропущенного гола, мы играли очень хорошо. Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара, а сами создали три-четыре явных голевых момента. Затем они забили, и ситуация немного усложнилась. Но в целом мы полностью заслужили победу»— сказал Мареска.

Усталость «Борнмута» и победа на последних минутах

Тренер объяснил переход гостей в глубокую оборону во втором тайме контролем мяча со стороны «Сити»:

  • Усталость соперника: «Во втором тайме они немного отошли назад. Отчасти это произошло потому, что большую часть первого тайма мяч был у нас, и им приходилось постоянно бегать»;

  • Претензия Марески: Специалист заявил, что судьбу матча можно было решить раньше: «Нам не нужно было бороться за победу все 90 минут, возможно, мы должны были набрать три очка гораздо раньше».

Следующее испытание: выезд к «Кристал Пэлас»

Начав новый сезон с важных 3 очков, «горожане» начинают подготовку к следующему матчу:

  • Следующая встреча: «Манчестер Сити» проведет матч 2-го тура 28 августа на выезде против лондонского клуба «Кристал Пэлас» .

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Сегодня, 20:32Названы главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаНазваны главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 20:29Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Сегодня, 20:25Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Сегодня, 20:17Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 19:32«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?Сегодня, 19:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна