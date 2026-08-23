Дуэль Салаха и Шомуродова: «Башакшехир» потерпел обидное поражение во 2-м туре
Завершился центральный матч 2-го тура турецкой Суперлиги, приковавший внимание узбекских футбольных болельщиков. «Истанбул Башакшехир» на выезде уступил именитому гранду страны «Трабзонспору» в бескомпромиссной борьбе со счетом 1:2.
Примечательно, что лидеры национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев вышли в стартовом составе стамбульцев.
Быстрый гол Салаха и ответ Шомуродова
Встреча началась на высоких скоростях с первых минут:
8-я минута (1:0): Звездный нападающий хозяев Мохаммед Салах открыл счет, выведя «Трабзонспор» вперед;
19-я минута (1:1): В результате активной атаки «Башакшехира» Эльдор Шомуродов заработал пенальти в штрафной соперника и безупречно реализовал 11-метровый удар, восстановив равновесие;
48-я минута (2:1): В начале второго тайма все тот же Мохаммед Салах оформил дубль, став автором победного гола для хозяев.
Протокол матча и составы:
Суперлига. 2-й тур
«Трабзонспор» — «Башакшехир» 2:1
23 августа. Стадион «Папара Парк»
Голы: Мохаммед Салах (8, 48) — Эльдор Шомуродов (19, пенальти).
«Трабзонспор»: Онана, Кабрал, Нваиву, Савич, Эскихеллач, Мучи (Озкаджар, 70), Кабасакал, Малиновский (Бушуари, 81), Симсир (Савиоло, 70), Салах, Онуачу (Тофан, 87).
«Башакшехир»: Шенгезер, Шахинер (Карбовник, 70), Байрам, Опоку, Опери, Кемен, Калужински (Брнич, 58), Сков Ольсен (Бозок, 79), ШОМУРОДОВ, ФАЙЗУЛЛАЕВ (Зельке, 58), Бертуг (Эргюн, 46).
Предупреждения: Кемен (22), Бертуг (39), Зельке (61), Салах (79), Нваиву (83), Эргюн (88), Савич (89).
После этой победы «Трабзонспор» довел количество очков до 4 . У «Башакшехира», победившего в 1-м туре, в активе остается 3 очка .
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