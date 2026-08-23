Сехудо победил Двалишвили: все результаты турнира RAF 12
Кливленд, США, принял громкий турнир с участием звезд вольной борьбы и смешанных единоборств RAF 12 (Реал Американ Фристйле) В главном событии вечера сошлись звезды и бывшие чемпионы UFC — олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо и известный грузинский боец Мераб Двалишвили вышли на ковер.
В напряженном и тактическом поединке Генри Сехудо продемонстрировал свое мастерство, победив Мераба Двалишвили со счетом 4:0 и став новым чемпионом организации RAF в легком весе.
Битва легенд борьбы и звезд UFC
Кард турнира привлек внимание фанатов не только главным боем, но и рядом других суперпротивостояний:
Устрашающее доминирование Джордана Барроуза: Олимпийский и многократный чемпион мира по вольной борьбе Джордан Барроуз не оставил шансов бойцу UFC Шону Брэди — 11:0;
Победы Гейбла Стивенсона и Тайрона Вудли: Олимпийский чемпион Гейбл Стивенсон победил соперника со счетом 6:0, а бывший чемпион UFC Тайрон Вудли превзошел Хоакина Бакли по очкам (14:8);
Поражение Асу Алмабаева: Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев уступил Джонни Диджулиусу со счетом 0:10.
Все официальные результаты турнира RAF 12:
Титульный бой в легком весе: Генри Сехудо — Мераб Двалишвили (4:0)
Джордан Барроуз — Шон Брэди (11:0)
Гейбл Стивенсон — Энтони Кассиоппи (6:0)
Женский титульный бой в среднем весе: Кеннеди Блейдс — Риз Ларраменди (11:0)
Макс МакЭнелли — Бо Никал (3:1)
Титульный бой в среднем весе: Джейсон Нолф — Эван Уик (11:1)
Джесси Мендес — Владимир Хинчегашвили (7:2)
Титульный бой в полусреднем весе: Дэвид Карр — Таймураз Салказанов (5:4)
Джонни Диджулиус — Асу Алмабаев (10:0)
Тайрон Вудли — Хоакин Бакли (14:8)
Масаносуке Оно — Бен Давино (4:0)
Турнир в Кливленде в очередной раз доказал, насколько захватывающими для фанатов являются противостояния звезд ММА на борцовском ковре.
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