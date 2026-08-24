Разгром 5:0 в первом матче: «Барселона» уничтожила «Эльче» на выезде (видео)

·70·Спорт
Разгром 5:0 в первом матче: «Барселона» уничтожила «Эльче» на выезде (видео)

Проведя свой первый официальный матч в новом сезоне чемпионата Испании, «Барселона» посетила стадион «Мануэль Мартинес Валеро». Встреча 2-го тура против «Эльче» прошла под полным контролем каталонцев и завершилась крупной победой со счетом 5:0.

В этом матче лидеры команды вместе с новичками показали яркую игру, устроив для болельщиков настоящее голевое шоу.

Дубли Рафиньи и Фермина, первый гол Адейеми

Каталонцы с первых минут заперли соперника на его половине поля:

  • 14-я минута (0:1): Бразильский вингер Рафинья хладнокровно реализовал пенальти и открыл счет;

  • 45+3-я минута (0:2): В компенсированное к первому тайму время новичок команды Карим Адейеми забил гол в своем дебютном матче в футболке «Барсы»;

  • 67-я минута (0:3): Продолживший активную игру во втором тайме Рафинья оформил дубль в матче;

  • 71-я и 79-я минуты (0:4, 0:5): Полузащитник Фермин Лопес за 8 минут дважды поразил ворота, поставив точку в матче.

Также вышедший на замену на 65-й минуте еще один дебютант Энтони Гордон отметился двумя результативными передачами на голы Фермина, украсив свой дебют полезными действиями.

Протокол матча и составы:

  • Ла Лига. 2-й тур

  • «Эльче» — «Барселона» 0:5

  • 23 августа. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро»

  • Голы: Рафинья (14 пен., 67), Адейеми (45+3), Фермин Лопес (71, 79).

  • «Эльче»: Дитуро, Сангаре, Чуст, Редондо (Бигас, 81), Аффенгрубер, Валера, Моренте (Сепеда, 64), Вильяр, Агуадо (Нету, 64), Хуари (Буонанотте, 64), Нино (Понсе, 69).

  • «Барселона»: Жоан Гарсия, Эспарт, Кристенсен, Эрик Гарсия, Мартин, Гави (Педри, 45), Берналь (Кунде, 80), Ямаль (Гордон, 65), Фермин Лопес, Рафинья (Канселу, 80), Адейеми (Ольмо, 65).

  • Предупреждение: Хуари (33, «Эльче»).

Уверенной и безошибочной игрой в этом матче «Барселона» с первой же встречи дала понять, что является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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