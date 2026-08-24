Победа в дебюте Аморима: Рабьо приносит «Милану» 3 очка в Турине (видео)

Первый тур нового сезона итальянской Серии А стал важным событием для клуба «Милан». В первом официальном матче под руководством нового главного тренера Рубена Аморима «россонери» в гостях встретились с именитым туринским «Торино» и одержали волевую и важную победу со счетом 2:1.

Судьбу встречи решили удачные тактические перестановки португальского специалиста во втором тайме и мастерство вышедшего на замену французского полузащитника Адриена Рабьо.Решающий вклад.

2-минутный «блицкриг»: голы Сиссе и Рабьо

Если в первом тайме обе команды делали ставку на осторожность, то во второй половине «Милан» усилил давление в атаке:

Переломный момент на 56-й минуте: Аморим одновременно выпустил на поле Адриена Рабьо и Луку Модрича, взяв центр поля под полный контроль;

64-я минута (0:1): После точной и удобной передачи Рабьо Сиссе открыл счет и вывел гостей вперед;

66-я минута (0:2): Всего через две минуты Адриен Рабьо сам поразил ворота соперника, укрепив преимущество миланцев;

90+3-я минута (1:2): В компенсированное время нападающий «Торино» Че Адамс сократил отставание, но этого не хватило хозяевам, чтобы набрать очки.

«Аталанта» Сарри также успешно начала сезон

В еще одном примечательном матче тура бергамская «Аталанта»под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри обыграла на своем поле «Сассуоло», заработав важные 3 очка на старте чемпионата.

Протокол матча и составы:

Серия А. 1-й тур

«Торино» — «Милан» 1:2

23 августа

Голы: Че Адамс (90+3) — Сиссе (64), Адриен Рабьо (66).

«Торино»: Маскарди, Каччиамани (Абухилол, 81), Комуццо (Куленович, 85), Влашич, Гинейтис, Исмаили, Казадеи (Адамс, 70), Коко, Педерсен (Фортини, 70), Симеоне (Ндье, 70), Фитц-Джим.

«Милан»: Меньян, Хила (Габбия, 76), де Винтер, Лофтус-Чик (Модрич, 56), Муса, Павлович, Сиссе (Салемакерс, 66), Эступиньян (Бартезаги, 66), Яшари (Рабьо, 56), Чуквуэзе, Рамуш.

Первый официальный матч Рубена Аморима во главе «Милана» завершился победой, показав, что команда является одним из главных претендентов на «Скудетто» в новом сезоне.