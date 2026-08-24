Победа не принесла удовлетворения: Флик открыто указал на важный недостаток «Барселоны»

Каталонский «Барселона» клуб начал новый сезон Ла Лиги с крупной и яркой выездной победы над «Эльче» со счетом 5:0. Дубль Рафиньи и Фермина Лопеса, гол новичка Адейеми, а также результативные действия Гордона принесли каталонцам уверенные 3 очка.

Однако, несмотря на крупный счет на табло, немецкий главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции подчеркнул, что не полностью удовлетворен игрой своих подопечных и что команде еще есть над чем работать.

«Во втором тайме нам нужно было лучше контролировать мяч»

Специалист, отметив положительный результат матча, не стал скрывать своих претензий по поводу контроля мяча:

«Я хотел, чтобы мы больше контролировали игру, но «Эльче» тоже действовал в этом компоненте довольно неплохо. Особенно во втором тайме нам следовало больше владеть мячом. Тем не менее, мы забили пять голов и сохранили свои ворота в неприкосновенности. Мне нравится выбранный нашей командой стиль игры», — сказал Флик.

Также немецкий тренер остановился на командном балансе, добавив, что позитивные изменения на тренировках должны стабильно проявляться и в официальных матчах:

Требование единства: «Я вижу много позитивных моментов на тренировках, именно этого я и хочу. Но мы не должны останавливаться, нам нужно продолжать развиваться. Мы обязаны действовать как единое целое и в атаке, и в обороне».

Следующее испытание: центральный матч против «Атлетика» из Бильбао

Каталонцев ждет серьезное испытание:

Дата и время матча: В ночь с 27 на 28 августа «Барселона» на своем поле примет именитый баскский клуб «Атлетик Бильбао» ;

Время начала: Матч начнется по ташкентскому времени в 00:00 .

Подопечные Флика постараются продолжить серию крупных побед в своем первом домашнем матче.