Перемены в «Пахтакоре»: Артыкходжаев может покинуть клуб

Предприниматель Джахонгир Артыкходжаев объявил о прекращении сотрудничества с футбольным клубом «Пахтакор». Об этом со ссылкой на сотрудников клуба сообщил в своем Телеграм-канале Алишер Никимбаев.

По словам сотрудников клуба, об этом решении им стало известно сегодня, 24 августа. На данный момент официальной информации о причинах такого шага и о том, какие изменения произойдут в управлении клубом, не поступало.

Как отмечает Алишер Никимбаев, уход Джахонгира Артыкходжаева из «Пахтакора» был ожидаемым событием. Однако никто не предполагал, что этот процесс произойдет в столь сжатые сроки.

На данный момент дальнейшие планы «Пахтакора» остаются неизвестными. До первого матча команды в Элитной Лиге чемпионов АФК остается около трех недель.