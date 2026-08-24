Сенсация в АПЛ: «Манчестер Сити» подписывает Энцо Фернандеса из «Челси» за 140 миллионов
В преддверии закрытия летнего трансферного окна ожидается подписание очередной рекордной сделки между ведущими клубами Англии. Известный инсайдер и журналист Джанлука Ди Марцио сообщает на своем сайте, что действующий чемпион «Манчестер Сити»очень близок к подписанию центрального полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандесав свой состав.
Манчестерский клуб планирует полностью оформить этот крупный трансфер до конца текущей недели.
Требование в 140 миллионов евро и решение Энцо
На фоне предварительных переговоров финансовые требования возросли:
«Челси» поднял цену: Если ранее «аристократы» просили за чемпиона мира 2022 года 120 миллионов евро, то теперь требования лондонцев достигли 140 миллионов евро; Желание Фернандеса:
25-летний аргентинский звездный игрок сам выступает за смену клуба и дал полное согласие на переход в стан «горожан», чтобы принять новые вызовы; Статус контракта:
Энцо защищает цвета «Челси» с января 2023 года, и его действующий контракт рассчитан до лета 2032 года. Портал Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 100 миллионов евро. Нико Гонсалес направляется в «Ньюкасл»: Трансферная цепочка«Манчестер Сити»
в рамках реорганизации центральной линии активно работает и над трансферами на выход:
Уход Гонсалеса:Ожидается, что полузащитник «горожан»
Нико Гонсалес в ближайшее время покинет команду; Контракт с «Ньюкаслом»: Футболист находится на пороге согласования личных условий контракта с «сороками» и подписания сделки.
Этот уход позволит «Сити» успешно профинансировать трансфер Энцо Фернандеса, не нарушая правила финансового фэйр-плей. Футболчи «карг‘алар» билан шакссий шартнома шартларини келишиш ва битимни имзолаш остонасида турибди.
Ушбу кетиш «Сити»га молиявий фейр-плей коидаларини бузмаган холда Энсо Фернандес трансферини муваффакиятли молиялаштириш имконини беради.
…