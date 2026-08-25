Бенефис римлян: «Рома» одержала крупную победу в 1-м туре сезона (видео)
Первый тур нового сезона итальянской Серии А завершился в Риме настоящим праздником голов. Выступивший перед своими болельщиками столичный «Рома» клуб разгромил именитую флорентийскую «Фиорентину» со счетом 4:0.
Встреча прошла при идеальном взаимопонимании лидеров атаки хозяев и поразительно высокой эффективности.
Хет-трик ассистов от Дибалы, голевое шоу Малена
Судьбу игры решила атакующая связка «волков»:
Бенефис Малена (27, 52, 60-я минуты): Нидерландский нападающий Дониэлл Мален забил 3 гола в ворота Давида де Хеа, став автором первого хет-трика уже в стартовом туре сезона;
Дибала — дирижер игры: Аргентинская звезда Пауло Дибала отдал три голевые передачи на все три гола Малена и стал одним из лучших игроков матча;
Финальный удар Писилли: Талантливый полузащитник, вышедший на замену на 86-й минуте, Писилли забил четвертый мяч команды, установив окончательный счет (4:0).
Де Хеа и беспомощность флорентийцев
Оборона «Фиорентины» оказалась полностью бессильна перед быстрыми и острыми атаками «Ромы»:
Организованная защита хозяев практически не оставила сопернику опасных моментов;
Вратарь римлян Миле Свилар начал сезон «сухим» матчем, принеся команде уверенные 3 очка.
Протокол матча:
Серия А. 1-й тур
«Рома» — «Фиорентина» 4:0
24 августа. Рим, стадион «Олимпико»
Голы: Мален (27, 52, 60), Писилли (86).
Рома: Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо (Кульеракис, 68), Лулли, Кристанте, Коне (Писилли, 79), Уэсли, Дибала (Аль-Айнауи, 79), Мора (Суле, 53), Мален (Кастро, 68).
Фиорентина: Де Хеа, Додо, Дрэгушин, Раньери, Мариу (Вальдепеньяс, 80), Ндур, Фаджоли (Улаи, 62), Брешианини (Хименес, 62), Мастантуоно (Кин, 63), Атта (Мандрагора, 74), Пеллегрино.
Предупреждения: Фаджоли (30), Эрмосо (39), Коне (49), Пеллегрино (63).
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