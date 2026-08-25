Бенефис римлян: «Рома» одержала крупную победу в 1-м туре сезона (видео)

·66·Спорт
Бенефис римлян: «Рома» одержала крупную победу в 1-м туре сезона (видео)

Первый тур нового сезона итальянской Серии А завершился в Риме настоящим праздником голов. Выступивший перед своими болельщиками столичный «Рома» клуб разгромил именитую флорентийскую «Фиорентину» со счетом 4:0.

Встреча прошла при идеальном взаимопонимании лидеров атаки хозяев и поразительно высокой эффективности.

Хет-трик ассистов от Дибалы, голевое шоу Малена

Судьбу игры решила атакующая связка «волков»:

  • Бенефис Малена (27, 52, 60-я минуты): Нидерландский нападающий Дониэлл Мален забил 3 гола в ворота Давида де Хеа, став автором первого хет-трика уже в стартовом туре сезона;

  • Дибала — дирижер игры: Аргентинская звезда Пауло Дибала отдал три голевые передачи на все три гола Малена и стал одним из лучших игроков матча;

  • Финальный удар Писилли: Талантливый полузащитник, вышедший на замену на 86-й минуте, Писилли забил четвертый мяч команды, установив окончательный счет (4:0).

Де Хеа и беспомощность флорентийцев

Оборона «Фиорентины» оказалась полностью бессильна перед быстрыми и острыми атаками «Ромы»:

  • Организованная защита хозяев практически не оставила сопернику опасных моментов;

  • Вратарь римлян Миле Свилар начал сезон «сухим» матчем, принеся команде уверенные 3 очка.

Протокол матча:

Серия А. 1-й тур

«Рома» — «Фиорентина» 4:0

24 августа. Рим, стадион «Олимпико»

  • Голы: Мален (27, 52, 60), Писилли (86).

  • Рома: Свилар, Манчини, Ндика, Эрмосо (Кульеракис, 68), Лулли, Кристанте, Коне (Писилли, 79), Уэсли, Дибала (Аль-Айнауи, 79), Мора (Суле, 53), Мален (Кастро, 68).

  • Фиорентина: Де Хеа, Додо, Дрэгушин, Раньери, Мариу (Вальдепеньяс, 80), Ндур, Фаджоли (Улаи, 62), Брешианини (Хименес, 62), Мастантуоно (Кин, 63), Атта (Мандрагора, 74), Пеллегрино.

  • Предупреждения: Фаджоли (30), Эрмосо (39), Коне (49), Пеллегрино (63).

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Сегодня, 20:32Названы главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаНазваны главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 20:29Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Сегодня, 20:25Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Сегодня, 20:17Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 19:32«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?Сегодня, 19:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна