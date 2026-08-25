Хаби Алонсо сделал заявление после драматичного матча с «Фулхэмом»

·56·Спорт
Хаби Алонсо сделал заявление после драматичного матча с «Фулхэмом»

В завершение 1-го тура нового сезона Английской Премьер-лиги «Челси» одержал волевую победу со счетом 3:2 в крайне напряженном и богатом на голы лондонском дерби против «Фулхэма» на стадионе «Крейвен Коттедж».

После матча испанский главный тренер «аристократов» Хаби Алонсо на пресс-конференции дал высокую оценку характеру своей команды, стойкости в обороне и сыгранности в атакующей линии.

«Мы выдержали все трудности»: Анализ тренера

Испанский специалист не скрывал, что выездные матчи в АПЛ всегда являются тяжелым испытанием:

«Это был действительно очень напряженный и тяжелый матч. Мы прекрасно знаем, как трудно даются выездные победы в Премьер-лиге. Но мы мужественно выдержали все трудности, боролись до конца и четко выполнили свою работу в нужные моменты», — сказал Алонсо.

Тренер подчеркнул, что ранний гол, забитый уже на 1-й минуте, придал команде психологическое преимущество и большую уверенность:

  • Эффект раннего гола: «Челси» имел несколько удобных возможностей забить второй мяч до того, как соперник сравнял счет;

  • Контроль игры без мяча: Даже в моменты, когда команда не владела мячом, она действовала дисциплинированно и уверенно, не оставляя сопернику лишнего пространства.

«Наше атакующее трио хорошо взаимодействовало»

Хаби Алонсо высоко оценил активность атакующего трио — Педро, Роджерса и Палмера на поле:

  • Эффективность в атаке: «Мы постоянно создавали угрозу воротам соперника. К тому же наше атакующее трио очень хорошо взаимодействовало на поле и создавало опасные моменты один за другим»;

  • Формула победы: «Чтобы побеждать на выезде, нужно засучить рукава, упорно бороться и защищать свои ворота изо всех сил. Для нас первый тур прошел очень позитивно, и мы должны продолжать в том же духе в будущем».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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