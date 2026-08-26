Трансфер Энцо Фернандеса: ситуация вокруг Хаби Алонсо и Манчестер Сити

·39·Спорт
Трансфер Энцо Фернандеса: ситуация вокруг Хаби Алонсо и Манчестер Сити

По мере приближения последних дней трансферного окна ситуация вокруг полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса накаляется. Согласно информации, опубликованной изданием Те Индепендент, главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска готовит крупное предложение по этому игроку для усиления состава. Аргентинский хавбек, оцениваемый в 120 миллионов фунтов стерлингов, оставался одной из самых обсуждаемых фигур на трансферном рынке в течение всего лета. Об этом сообщает Goal.com.

Несмотря на то, что до закрытия трансферного окна остаются считанные дни, «горожане» полны решимости завершить сделку, даже несмотря на то, что неофициальный дедлайн, установленный «Челси», уже прошел. Ожидается, что руководство «Манчестер Сити» направит официальное предложение клубу со «Стэмфорд Бридж» до конца этой недели. Однако главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прояснил ситуацию, подтвердив участие футболиста в предстоящих матчах.

Дальнейшие планы Энцо Фернандеса

Как сообщает Те Индепендент, Хаби Алонсо рассчитывает на то, что Энцо Фернандес выйдет на поле в четверг в матче Кубка лиги (Карабао Куп) против «Лутон Таун». Ранее футболист вышел на замену в матче первого тура АПЛ против «Фулхэма». В той игре болельщики встретили его тепло, несмотря на то, что в одной из предсезонных игр он столкнулся с недовольством фанатов из-за событий, связанных со сборной Аргентины на чемпионате мира.

Алонсо высоко оценил профессиональный подход игрока, заявив: «Да, мы ждем его участия. Он тренируется, проводит очень хорошие тренировки, он настоящий профессионал и будет в составе». Отвечая на вопрос о желании удержать Фернандеса в команде, тренер подчеркнул, что клуб хочет иметь лучший состав, но необходимо внимательно следить за развитием ситуации.

Альтернативные варианты для «Челси»

Если Энцо Фернандес покинет команду до закрытия трансферного окна, лондонский клуб немедленно приступит к поиску достойной замены. По имеющимся данным, «Челси» планирует вернуться к трансферу полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта. Хотя «Борнмут» пока отвергает любой интерес, предполагается, что предложение свыше 80 миллионов фунтов, возможно, около 90 миллионов, может заставить английский клуб задуматься.

Тем не менее, Хаби Алонсо не дал прямого ответа на вопрос о том, зависит ли уход Фернандеса от прихода нового игрока на его место. Специалист отметил, что важны контекст ситуации, время и договоренности, и что жестких правил для всего не существует. Ожидается, что до последних минут трансферного окна переговоры по этому вопросу станут еще более интенсивными.

Энцо ФернандесХаби АлонсоМанчестер СитиЧелсиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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