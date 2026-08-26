Что сказал спортивный директор «Манчестер Сити» о трансфере Буадди?

Действующий гранд Англии «Манчестер Сити» в среду, 26 августа, официально объявил о подписании 5-летнего долгосрочного контракта с 18-летним центральным полузащитником национальной сборной Марокко Аюбом Буадди.

После этого трансфера новый спортивный директор «горожан» Угу Виана дал интервью официальному сайту клуба, рассказав о причинах выбора именно марокканского таланта и его уникальных качествах на поле.

Спортивный директор Угу Виана выразил огромную уверенность в будущем 18-летнего хавбека:

«Потенциал Аюба находится на очень высоком уровне — в нем сосредоточены все необходимые качества и черты, требуемые от современного топ-полузащитника. Несмотря на то, что ему исполнилось всего 18 лет, он уже сейчас демонстрирует на поле высочайший футбольный интеллект.

Под руководством тактической системы и тренерского стиля Энцо Марески он будет только прогрессировать и расти», — заявил Виана.

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Несмотря на свой юный возраст, Буади уже успел вкусить вкус большого футбола:

Уверенная игра во Франции: В прошлом сезоне полузащитник провел в общей сложности 42 официальных матча за «Лилль» во всех турнирах, отметившись 1 голевой передачей в качестве одного из ключевых игроков команды;

Тактическая стабильность: Его обращение с мячом, способность видеть поле и хладнокровие при переходе из обороны в атаку получили высокую оценку скаутов «Этихада».

Руководство «Манчестер Сити» не сомневается, что благодаря этому 5-летнему соглашению будущее центра поля клуба доверено надежным рукам.