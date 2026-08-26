Раскрыты первые рендеры и характеристики флагмана Samsung Galaxy S27

Информация о будущих флагманских устройствах компании Samsung постепенно просачивается в сеть. Вслед за недавним появлением дизайна модели Galaxy S27 Ultra, согласно данным иксбт.ком, были опубликованы качественные рендеры и технические характеристики базовой версии линейки — смартфона Samsung Galaxy S27. Ожидается, что устройство сохранит традиции предыдущего поколения, но претерпит важные изменения внутри. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно распространенной информации, новый Galaxy S27 будет практически идентичен смартфону Galaxy S26 по внешнему виду. Если от версии «Ultra» ожидается радикально измененный блок камер, то младшая модель сохранит традиционный вертикальный модуль основной камеры. Такая стабильность в дизайне обеспечивает привычное удобство для поклонников бренда.

Габариты смартфона и компактный экран

Ожидается, что габаритные размеры устройства составят 149,75 кс 71,88 кс 7,25 мм. Для сравнения, прошлогодняя модель Galaxy S26 имела размеры 149,6 кс 71,7 кс 7,2 мм. Эти показатели свидетельствуют о том, что размеры двух поколений практически идентичны.

Экран смартфона также остается компактным на фоне крупных устройств современного рынка — его диагональ составляет 6,3 дюйма. Такие размеры делают устройство удобным для удержания в руке и создают дополнительный комфорт при повседневном использовании.

Камера и технические новшества

Хотя внешние изменения не бросаются в глаза, ожидаются серьезные технические новшества. Ранее сообщалось, что Samsung тестирует сенсор Sony в качестве основного датчика. Если компания выберет именно этот вариант, то впервые за последние пять лет она может отказаться от собственного сенсора ИСОКЭЛЛ в базовой модели. Это окажет заметное влияние на качество и характер фотографий.

Также предполагается, что флагман Galaxy S27 будет оснащен процессором Exynos 2700. По данным Samsung, этот новый чип обладает более высокой производительностью, чем будущие процессоры Qualcomm. Ожидается, что устройство будет оснащено 12 GB оперативной памяти и аккумулятором емкостью 4900 mAh.

Официальная презентация новой линейки флагманов Galaxy S27 запланирована на январь или февраль 2027 года. Ожидается, что до этого срока станут известны и другие подробности и технические характеристики устройства.