«Навбахор» уверенно победил «Машъал» на выезде и вошел в тройку лидеров!

В рамках 19-тура Суперлиги Узбекистана наманганский «Навбахор» гостил у аутсайдера «Машъала» в Мубареке. В бескомпромиссной и полной борьбы встрече гости одержали победу над соперником со счетом 2:0, пополнив свой актив важными очками.

«Соколы», завладевшие преимуществом с первых минут матча, забили по голу в каждом из таймов и решили исход поединка в свою пользу.

Голы на 20-й и 67-й минутах: Преимущество наманганцев

Футболисты «Навбахора» эффективно воспользовались созданными возможностями, открыв и укрепив счет:

Джалолиддинов открывает счет: Уже на 20-й минуте игры главный плеймейкер команды Жасурбек Джалолиддинов точно поразил ворота мубарекцев, выведя наманганцев вперед (0:1);

Точку ставит вышелший на замену Абдурахмонов: Появившийся на поле во втором тайме (на 66-й минуте) Шохрухбек Абдурахмонов спустя всего минуту — на 67-й минуте — наказал оборону «Машъала», доведя счет до 0:2.

8 желтых карточек и жесткие столкновения

О том, что матч в Мубареке прошел в крайне напряженной и боевой атмосфере, свидетельствовало и количество показанных арбитром желтых карточек:

Главный судья за время матча вынес игрокам обеих команд в общей сложности 8 предупреждений ;

Опытный вратарь гостей Уткир Юсупов и линия обороны не позволили сопернику создать серьезную угрозу у своих ворот.

Ситуация в турнирной таблице и официальный протокол

После этой победы «Навбахор» довел количество своих очков до 37 и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Суперлиги, продолжая борьбу за призовые места. «Машъал» же с 4 очками остается на самой нижней строчке турнирной таблицы.

Суперлига. 19-тур

«Машъал» — «Навбахор» 0:2

Голы: Жасурбек Джалолиддинов (20), Шохрухбек Абдурахмонов (67).

Предупреждения: Павел Буреев (31), Комильжон Тожиддинов (43), Асадбек Рахимжонов (52), Махмуд Журабоев (70), Исломбек Маматказин (75), Нуриддин Нуриддинов (86), Алекс Фернандес (88), Страхиня Бошняк (90).

Составы команд: