«Навбахор» уверенно победил «Машъал» на выезде и вошел в тройку лидеров!
В рамках 19-тура Суперлиги Узбекистана наманганский «Навбахор» гостил у аутсайдера «Машъала» в Мубареке. В бескомпромиссной и полной борьбы встрече гости одержали победу над соперником со счетом 2:0, пополнив свой актив важными очками.
«Соколы», завладевшие преимуществом с первых минут матча, забили по голу в каждом из таймов и решили исход поединка в свою пользу.
Голы на 20-й и 67-й минутах: Преимущество наманганцев
Футболисты «Навбахора» эффективно воспользовались созданными возможностями, открыв и укрепив счет:
Джалолиддинов открывает счет: Уже на 20-й минуте игры главный плеймейкер команды Жасурбек Джалолиддинов точно поразил ворота мубарекцев, выведя наманганцев вперед (0:1);
Точку ставит вышелший на замену Абдурахмонов: Появившийся на поле во втором тайме (на 66-й минуте) Шохрухбек Абдурахмонов спустя всего минуту — на 67-й минуте — наказал оборону «Машъала», доведя счет до 0:2.
8 желтых карточек и жесткие столкновения
О том, что матч в Мубареке прошел в крайне напряженной и боевой атмосфере, свидетельствовало и количество показанных арбитром желтых карточек:
Главный судья за время матча вынес игрокам обеих команд в общей сложности 8 предупреждений;
Опытный вратарь гостей Уткир Юсупов и линия обороны не позволили сопернику создать серьезную угрозу у своих ворот.
Ситуация в турнирной таблице и официальный протокол
После этой победы «Навбахор» довел количество своих очков до 37 и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Суперлиги, продолжая борьбу за призовые места. «Машъал» же с 4 очками остается на самой нижней строчке турнирной таблицы.
Суперлига. 19-тур
«Машъал» — «Навбахор» 0:2
Голы: Жасурбек Джалолиддинов (20), Шохрухбек Абдурахмонов (67).
Предупреждения: Павел Буреев (31), Комильжон Тожиддинов (43), Асадбек Рахимжонов (52), Махмуд Журабоев (70), Исломбек Маматказин (75), Нуриддин Нуриддинов (86), Алекс Фернандес (88), Страхиня Бошняк (90).
Составы команд:
«Машъал»: Самандарбек Журабеков, Комильжон Тожиддинов, Сардор Абдураимов (Нормурод Кучаров, 59), Махмуд Журабоев, Нуриддин Нуриддинов, Тохирбек Тухтасинов, Мухаммадбобир Муйдинов (Зафарбек Акрамов, 59), Эргаш Исмоилов, Павел Буреев (Страхиня Бошняк, 65), Азизбек Чориев (Драго Бумбар, 65), Ахрорбек Рахимов.
«Навбахор»: Уткир Юсупов, Исломбек Маматказин, Дилшоджон Комилов, Русланбек Жиянов (Алекс Фернандес, 78), Диёр Холматов (Шохрухбек Абдурахмонов, 66), Хусайн Норчаев, Асадбек Рахимжонов, Умар Адхамзода (Георгий Жгереная, 66), Жасурбек Джалолиддинов (Тейди Бенджамин, 78), Мухаммадкодир Хамралиев, Мухаммадали Усмонов (Ваня Илич, 66).
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