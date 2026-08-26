Бенефис «железнодорожников»: «Локомотив» забил 4 мяча в ворота «Бунёдкора»!
В столичном дерби в рамках 19-го тура Суперлиги Узбекистана мы стали свидетелями принципиального и богатого на голы противостояния. В матче, прошедшем на стадионе «Локомотив», хозяева-«железнодорожники» приняли команду «Бунёдкор» и оформили уверенную и крупную победу со счетом 4:1.
Продемонстрировав с первых минут атакующую и инициативную игру, «Локомотив» еще в первом тайме забил три мяча, фактически предрешив исход встречи.
Фейерверк голов, начавшийся с 6-й минуты
С самого старта матча хозяева застали врасплох оборону соперника:
Быстрый гол Шодибоева: Уже на 6-й минуте игры Шодиёр Шодибоев открыл счет, выведя «Локомотив» вперед (1:0);
Удары Мирзаева и Яхшибоева: На 36-й минуте опытный Сардор Мирзаев увеличил разницу до двух мячей, а на 43-й минуте одна из главных атакующих сил команды Жасур Яхшибоев отправил в ворота соперника третий гол (3:0).
Второй тайм: пенальти Рахмонова и точка от Нуруллоева
Во втором тайме «ласточки» бросились вперед, чтобы исправить ситуацию:
Сокращение счета: На 61-й минуте капитан «Бунёдкора» Сардор Рахмонов четко реализовал назначенный 11-метровый штрафной удар (пенальти), сократив разницу в счете (3:1);
Ответ Нуруллоева: Однако надежды гостей продлились недолго. На 70-й минуте Сухроб Нуруллоев поразил ворота соперника, установив окончательный счет в матче — 4:1.
Положение в турнирной таблице и протокол
После этой важной победы «Локомотив» довел количество своих очков до 31 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Суперлиги. А потерпевший поражение «Бунёдкор» с 19 очками остается на нижних строчках — в опасной зоне.
Суперлига. 19-й тур
«Локомотив» — «Бунёдкор» 4:1
Голы: Шодибоев (6), Мирзаев (36), Яхшибоев (43), Нуруллоев (70) — Рахмонов (61, пен.).
Предупреждение: Фахриддин Мухаммадов (27, «Бунёдкор»).
Составы команд:
«Локомотив»: Алексей Козлов, Сухроб Нуруллоев (Илья Еличич, 84), Шодиёр Шодибоев (Темурхужа Абдухоликов, 77), Николай Иванов (Йован Нишич, 62), Сардор Мирзаев, Александр Кучеренко, Суннатилла Пойонов, Абдуллох Йулдошев, Олег Зотеев, Мухаммадали Реимов (Мухаммад Хабибуллаев, 77), Жасур Яхшибоев (Билол Туплиев, 62).
«Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Рахмонов, Амир Туракулов (Абдулқодир Мирфайзиев, 82), Сардор Абдунабиев (Абдулхамид Икромов, 82), Мухаммад Хакимов, Носиржон Абдусаломов, Ислам Анваров (Иван Букрин, 67), Фахриддин Мухаммадов (Шахзод Нематжонов, 73), Шамсиддин Турсунмахамадов, Азизбек Тулкунбеков, Миркомил Аннаматов (Абдулфайз Бобомуродов, 62).
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