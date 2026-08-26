Бенефис «железнодорожников»: «Локомотив» забил 4 мяча в ворота «Бунёдкора»!

В столичном дерби в рамках 19-го тура Суперлиги Узбекистана мы стали свидетелями принципиального и богатого на голы противостояния. В матче, прошедшем на стадионе «Локомотив», хозяева-«железнодорожники» приняли команду «Бунёдкор» и оформили уверенную и крупную победу со счетом 4:1.

Продемонстрировав с первых минут атакующую и инициативную игру, «Локомотив» еще в первом тайме забил три мяча, фактически предрешив исход встречи.

Фейерверк голов, начавшийся с 6-й минуты

С самого старта матча хозяева застали врасплох оборону соперника:

Быстрый гол Шодибоева: Уже на 6-й минуте игры Шодиёр Шодибоев открыл счет, выведя «Локомотив» вперед (1:0);

Удары Мирзаева и Яхшибоева: На 36-й минуте опытный Сардор Мирзаев увеличил разницу до двух мячей, а на 43-й минуте одна из главных атакующих сил команды Жасур Яхшибоев отправил в ворота соперника третий гол (3:0).

Второй тайм: пенальти Рахмонова и точка от Нуруллоева

Во втором тайме «ласточки» бросились вперед, чтобы исправить ситуацию:

Сокращение счета: На 61-й минуте капитан «Бунёдкора» Сардор Рахмонов четко реализовал назначенный 11-метровый штрафной удар (пенальти), сократив разницу в счете (3:1);

Ответ Нуруллоева: Однако надежды гостей продлились недолго. На 70-й минуте Сухроб Нуруллоев поразил ворота соперника, установив окончательный счет в матче — 4:1.

Положение в турнирной таблице и протокол

После этой важной победы «Локомотив» довел количество своих очков до 31 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Суперлиги. А потерпевший поражение «Бунёдкор» с 19 очками остается на нижних строчках — в опасной зоне.

Суперлига. 19-й тур

«Локомотив» — «Бунёдкор» 4:1

Голы: Шодибоев (6), Мирзаев (36), Яхшибоев (43), Нуруллоев (70) — Рахмонов (61, пен.).

Предупреждение: Фахриддин Мухаммадов (27, «Бунёдкор»).

Составы команд: