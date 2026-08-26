Сведение с счетов: Мераб Двалишвили высказался перед трилогией против Петра Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (бантамвеигхт), звездный грузинский боец Мераб Двалишвили сделал резкое заявление перед предстоящим противостоянием с российским экс-чемпионом Петром Яном. По словам Мераба, этот бой в октагоне для него — не просто борьба за чемпионский титул, а вопрос серьезных личных счетов.

Двалишвили откровенно заявил, что в поединке против своего давнего принципиального соперника главной задачей является не защита или завоевание пояса, а именно повторное сокрушение Яна.

«Я выиграл пояс четыре раза, для меня этого достаточно»

Грузинский боец высказался о целях в своей карьере и личном отношении к Петру Яну:

«Я настоящий боец и люблю драться в октагоне. Я уже четыре раза завоевывал чемпионский пояс, для моей карьеры это достаточное достижение. Но мой следующий соперник — Петр Ян. Да, официально это считается чемпионским противостоянием, но моя главная цель — исключительно победить его. Для меня сейчас это самое главное. А чемпионский пояс стоит лишь на втором месте», — сказал Мераб Двалишвили.

24 октября: историческая трилогия на турнире «UFC 333»

Соперничество между двумя сильными бойцами уже успело превратиться в одно из самых напряженных противостояний в истории ММА:

Личная вражда: Конфликты между Двалишвили и Яном связаны не только со спортивной конкуренцией, но и с пресс-конференциями, резкими заявлениями в прессе и национально-личными взглядами;

Решающий бой: Третий — решающий бой (трилогия) между Петром Яном и Мерабом Двалишвили состоится 24 октября в рамках номерного турнира «UFC 333».

Ожидается, что в этом поединке будет поставлена точка не только в споре за чемпионство в легчайшем весе, но и в многолетнем принципиальном соперничестве.