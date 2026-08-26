Бывшие сотрудники Meta создали визуальный ИИ для заводов и складов

Хотя технологии искусственного интеллекта до сих пор развивались преимущественно в цифровой среде, в последнее время стартапы стремятся вывести их в реальный мир. Перкептрон, основанный бывшими исследователями компании Meta, является одним из таких проектов, разрабатывающим передовые модели компьютерного зрения, которые позволяют машинам более эффективно взаимодействовать со своей физической средой. Эта молодая компания, основанная в ноябре 2024 года, представила свою новейшую модель под названием Исаак 0.5, предназначенную для промышленных объектов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новое программное обеспечение предназначено для помощи роботам, перемещающимся на основе визуальных данных в сложных условиях, таких как склады и заводские цеха. Оно не только помогает механизмам ориентироваться, но и позволяет предприятиям извлекать визуальную аналитику и данные из видео, записанных этими роботами. Программное обеспечение выпущено как модель с открытыми весами (опен-веигхт), что дает любому специалисту возможность изучить его параметры и обучающие материалы.

Новый этап в промышленной автоматизации

Стартап Перкептрон привлек 21 миллион долларов в раунде финансирования под руководством Бессемер Вентуре Партнерс. Компанию основали Армен Агаджанян и Акшат Шривастава, работавшие в исследовательском подразделении Фундаментал AI Ресеарч (ФАИР) компании Meta. По мнению основателей, их программное обеспечение определит будущее промышленной автоматизации. В настоящее время сфера физического ИИ ставит специалистов перед сложным выбором: либо универсальные базовые модели, требующие несколько облачных GPU для каждого случая, либо узкоспециализированные модели, которые выполняют только одну задачу и бесполезны в остальном.

Агаджанян и Шривастава подчеркивают, что их продукт кардинально отличается от существующих в отрасли моделей, поскольку он предназначен не для одной узкой и повторяющейся задачи, а для общих целей. Программа способна гибко адаптироваться к любой среде или ситуации. Например, даже такой простой процесс, как сортировка коробок, включает в себя несколько этапов: сначала нужно прочитать этикетку на коробке, провести пространственный анализ, чтобы понять ее местоположение, и решить, какую именно взять.

Преимущества гибкого подхода

Если роботу нужно поднять несколько коробок подряд, он должен заранее спланировать, какие коробки и в каком порядке брать. Программное обеспечение Перкептрон призвано помочь роботам успешно пройти каждый шаг этого процесса. Хотя в промышленности уже существуют программы, помогающие машинам выполнять большинство этих задач, программ, выполняющих их гибко в любых условиях, очень мало.

Новая модель Исаак 0.5 нацелена именно на заполнение этого пробела и, как ожидается, значительно расширит возможности робототехники в производственных и логистических сетях. Эта инициатива бывших специалистов Meta оценивается как важный шаг на пути к тому, чтобы сделать процессы автоматизации на промышленных предприятиях более интеллектуальными и гибкими.