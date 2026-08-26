Xiaomi представила свой первый телевизор с технологией РГБ-Mini LED

·52·Технологии
Xiaomi представила свой первый телевизор с технологией РГБ-Mini LED

Компания Xiaomi сделала важный шаг на технологическом рынке, объявив о начале приема предварительных заказов в Китае на свое новое флагманское устройство — ТВ С Pro РГБ-Mini LED 2027 Супреме Эдитион. По данным иксбт.ком, это устройство стало первым в истории компании, созданным с использованием технологии подсветки РГБ-Mini LED, главным преимуществом которой является более точная цветопередача по сравнению с обычными моделями Mini LED. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Новый телевизор предлагается покупателям в четырех версиях. Клиенты могут выбрать модель с диагональю экрана 65, 75, 85 или 98 дюймов. Цены на эти флагманские устройства установлены в соответствии с размером экрана и составляют 9799, 11 199, 13 499 и 17 999 юаней соответственно.

Технологические особенности

Главной инновационной особенностью этого телевизора является технология РГБ-Mini LED. В традиционных телевизорах Mini LED подсветка обычно создает белый свет, после чего цвета формируются с помощью квантовых точек или других оптических материалов. В системе РГБ-Mini LED используются отдельные красные, зеленые и синие светодиоды, благодаря чему цвет создается непосредственно самим источником света.

Такой подход позволяет более точно управлять цветовыми оттенками и значительно расширяет возможности цветового охвата. Тем не менее, Xiaomi пока держит в секрете ряд важных технических характеристик нового телевизора. В частности, информация о количестве зон локального затемнения, максимальном уровне яркости, цветовом охвате, разрешении экрана и частоте обновления пока не раскрыта.

Условия продаж и бонусы

Согласно планам компании, официальные продажи этого флагманского телевизора начнутся 2 сентября текущего года. Xiaomi также предлагает специальные акции для клиентов, оформивших предварительный заказ.

В частности, покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок беспроводную акустическую систему ТВ Спеакер 3.1 стоимостью 1499 юаней. Кроме того, первые 188 клиентов станут обладателями трехмесячной ВИП-подписки на сервис Xiaomi Видео.

XiaomiТелевизорRGB-Mini LEDТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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