Первое заявление новой 100-миллионной звезды «Манчестер Сити» Буадди!

·27·Спорт
Первое заявление новой 100-миллионной звезды «Манчестер Сити» Буадди!

Гранд английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» 26 августа официально объявил о трансфере 18-летнего полузащитника французского «Лилля» Аюба Буадди. Подписав долгосрочный контракт, марокканский талант в своем первом интервью пресс-службе клуба не скрывал эмоций и признался, что присоединение к манкунианцам было его главной детской мечтой.

Юный вундеркинд с воодушевлением высказался об игровой философии «горожан» и доверии руководства клуба.

«Я нахожусь в лучшем клубе мира»

Буадди подчеркнул, что решение перебраться на «Этихад» стало важнейшим поворотным моментом в его карьере:

«Для меня „Манчестер Сити“ — лучший клуб в мире. Находиться здесь и наконец иметь возможность называть себя игроком „Манчестер Сити“ — это осуществление настоящей мечты. Я долгие годы с большим интересом слежу за этой командой, и мне всегда очень нравился ее неповторимый стиль игры на поле. „Сити“ стремится показывать исключительно качественный и атакующий футбол в каждом матче», — сказал Буадди.

«Мареска — лучший тренер в мире»: предвкушение Буадди от перехода на «Этихад»

Игрок национальной сборной Марокко также выразил глубокое уважение главному тренеру команды:

  • Фактор главного тренера: Буадди назвал наставника «Манчестер Сити» Энцо Мареску сильнейшим специалистом современного футбола и выразил готовность выйти под его руководством на еще более высокий уровень мастерства;

  • Первые минуты на «Этихаде»: 18-летний хавбек особо отметил, что с нетерпением ждет возможности сыграть в синей футболке перед манкунианскими болельщиками на поле стадиона «Этихад».

Данный трансфер, осуществленный «Манчестер Сити» с целью омоложения центра поля и добавления новой тактической мощи, оценивается как прочный фундамент на будущие годы.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Что сказал спортивный директор «Манчестер Сити» о трансфере Буадди?Что сказал спортивный директор «Манчестер Сити» о трансфере Буадди?Сегодня, 19:07Тим Шервуд жестко раскритиковал «Тоттенхэм» после крупного поражения!Тим Шервуд жестко раскритиковал «Тоттенхэм» после крупного поражения!Сегодня, 18:59Новое оружие Марески: кто такой Аюб Буадди, перешедший в «Сити» за 95+5 млн евро?Новое оружие Марески: кто такой Аюб Буадди, перешедший в «Сити» за 95+5 млн евро?Сегодня, 17:51Южная Корея повержена: Сенсационная победа молодежной сборной Узбекистана У-20!Южная Корея повержена: Сенсационная победа молодежной сборной Узбекистана У-20!Сегодня, 15:30ЧМ по гребле: в каком составе сборная Узбекистана отправилась в Польшу?ЧМ по гребле: в каком составе сборная Узбекистана отправилась в Польшу?Сегодня, 15:28Бибисара Асаубаева победила на турнире по рапидуБибисара Асаубаева победила на турнире по рапидуСегодня, 14:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Какую оценку получил Ҳусанов? Британское издание проанализировало игру футболистов «Сити»
Какую оценку получил Ҳусанов? Британское издание проанализировало игру футболистов «Сити»