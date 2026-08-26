Гранд английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» 26 августа официально объявил о трансфере 18-летнего полузащитника французского «Лилля» Аюба Буадди. Подписав долгосрочный контракт, марокканский талант в своем первом интервью пресс-службе клуба не скрывал эмоций и признался, что присоединение к манкунианцам было его главной детской мечтой.

Юный вундеркинд с воодушевлением высказался об игровой философии «горожан» и доверии руководства клуба.

«Я нахожусь в лучшем клубе мира»

Буадди подчеркнул, что решение перебраться на «Этихад» стало важнейшим поворотным моментом в его карьере:

«Для меня „Манчестер Сити“ — лучший клуб в мире. Находиться здесь и наконец иметь возможность называть себя игроком „Манчестер Сити“ — это осуществление настоящей мечты. Я долгие годы с большим интересом слежу за этой командой, и мне всегда очень нравился ее неповторимый стиль игры на поле. „Сити“ стремится показывать исключительно качественный и атакующий футбол в каждом матче», — сказал Буадди.

«Мареска — лучший тренер в мире»: предвкушение Буадди от перехода на «Этихад»

Игрок национальной сборной Марокко также выразил глубокое уважение главному тренеру команды:

Фактор главного тренера: Буадди назвал наставника «Манчестер Сити» Энцо Мареску сильнейшим специалистом современного футбола и выразил готовность выйти под его руководством на еще более высокий уровень мастерства;

Первые минуты на «Этихаде»: 18-летний хавбек особо отметил, что с нетерпением ждет возможности сыграть в синей футболке перед манкунианскими болельщиками на поле стадиона «Этихад».

Данный трансфер, осуществленный «Манчестер Сити» с целью омоложения центра поля и добавления новой тактической мощи, оценивается как прочный фундамент на будущие годы.