Павел рекорд человечества: Робот преодолел 100 метров за 9,32 секунды и обогнал Усейна Болта

В Пекине в рамках Всемирной конференции роботов 2026 года на Играх гуманоидных роботов в формате Олимпиады произошло всемирно-историческое событие. Гуманоидный робот под названием «Лигхтнинг», созданный известной китайской компанией Honor, преодолел стометровку всего за 9,32 секунды, побив легендарный мировой рекорд самого быстрого человека планеты Усейна Болта (9,58 секунды), который держался на протяжении 17 лет.

Эти соревнования на практике доказали, что искусственный интеллект и робототехника превосходят человечество по физическим возможностям.

«Лигхтнинг» и марафон: на 6 минут быстрее людей!

Стометровая дистанция — не первый рекорд для «Лигхтнинг»:

Победа в марафоне: В апреле текущего года этот андроид преодолел дистанцию Пекинского полумарафона за 50 минут 26 секунд . Для сравнения, официальный рекорд среди мужчин, установленный Йомифом Кеджелчей, составляет 56 минут 51 секунду;

Инженерный секрет: Перед играми гуманоидов ученые удлинили ноги робота ростом 169 см и с длиной ног 95 см еще на 10 сантиметров, что стало решающим толчком для его ускорения.

Высота 2,88 метра и другие роботы-рекордсмены

В других дисциплинах турнира показатели истории человечества также были превзойдены:

Новая эра в прыжках в высоту: Робот пекинской компании Кс-Хуманоид преодолел высоту в 2,88 метра из положения стоя. Это значительно выше абсолютного рекорда человека 2,45 метра, удерживаемого кубинцем Хавьером Сотомайором с 1993 года;

Жесткая конкуренция: Участвовавший в отборе робот Tiangong Ultra преодолел дистанцию за 9,39 секунды, а Шандиан — за 9,47 секунды. Для сравнения, на прошлогодних первых соревнованиях результат победителя составлял 21,50 секунды.

Главная проблема — остановка: Толстые матрасы и носилки

Несмотря на огромные достижения в ускорении, торможение и система балансировки остаются серьезной проблемой для инженеров:

Столкновение с матрасами: Несколько роботов, добравшихся до финиша на огромной скорости, не смогли вовремя затормозить и врезались в специально установленные толстые матрасы;

Безопасность зрителей: Tiangong Ultra выехал за пределы дорожки, заставив зрителей на трибунах спасаться бегством;

Падение рекордсмена «Лигхтнинг»: Установивший рекорд на стометровке Лигхтнинг после финиша сильно упал и был вынесен техническим персоналом на носилках.

51 дисциплина и тесты на чувствительность рук

На пекинской олимпиаде представлен 51 вид спорта, включающий более 1000 индивидуальных состязаний, среди которых футбол, настольный теннис, тяжелая атлетика и перетягивание каната.

В этом году в программу впервые вошли тесты для проверки тонких движений роборуб и способности осязания. Ученые называют полное воспроизведение ловкости человеческой руки в металле и датчиках «вершиной робототехники».