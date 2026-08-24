Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)

·3.5K·Спорт
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)

В новом сезоне Английской Премьер-лиги Абдуқодир Ҳусанов вновь оказался в центре внимания благодаря своей уверенной игре. Защитник национальной сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» отыграл все 90 минут в матче первого тура против «Борнмута» и получил высокие оценки за свою статистику.

В матче, прошедшем на стадионе «Этихад», «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 2:1 в непростом поединке. Ҳусанов занял место в основном составе в центре обороны и оставался на поле до финального свистка.

Статистика Ҳусанова привлекла внимание

Портал Флашскоре, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия узбекского футболиста в 8,2 балла.

Основные показатели 22-летнего защитника выглядят следующим образом:

  • отыграл полные 90 минут;

  • выполнил 87 точных передач из 90;

  • точность передач — 97 процентов;

  • совершил 97 касаний мяча;

  • уверенно действовал в центре защиты.

97-процентная точность передач Ҳусанова показывает, что он играет важную роль не только в обороне, но и в контроле мяча и начале атак.

Кто получил оценку выше, чем у него в «Манчестер Сити»?

Результат Ҳусанова в 8,2 балла стал одним из самых высоких в команде.

Флашскоре среди игроков «Манчестер Сити» поставил оценку выше — 8,5 балла— только Марку Гехи. Он стал одним из лучших игроков матча, забив победный гол.

Таким образом, уже в первом туре сезона Ҳусанов вошел в число футболистов с самыми высокими оценками среди своих одноклубников.

Почему этот показатель важен?

Значимость этого матча для Ҳусанова не ограничивается лишь высокой оценкой. В таком высококонкурентном чемпионате, как Премьер-лига, качество работы с мячом и точность передач для защитника имеют особое значение.

87 точных передач и показатель в 97% демонстрируют, насколько уверенно узбекский футболист действовал при работе с мячом.

В частности, то, что он провел на поле все 90 минут в качестве центрального защитника, может свидетельствовать о том, что его роль в планах команды становится все более прочной.

Как начался новый сезон для узбекского футболиста?

Проведя прошлый сезон в процессе адаптации к английскому футболу, Ҳусанов начал новый сезон в основном составе. Это еще больше подогревает интерес к его статусу в «Манчестер Сити» и его роли в Премьер-лиге.

Оценка 8,2 балла и 97% точности передач в первом туре — знак уверенного старта сезона для узбекского защитника.

Самое главное — сможет ли Ҳусанов поддерживать этот уровень в следующих турах? Ответ на этот вопрос дадут его следующие игры в составе «Манчестер Сити».

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Сегодня, 20:32Названы главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаНазваны главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 20:29Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Сегодня, 20:25Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Сегодня, 20:17Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 19:32«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?Сегодня, 19:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна