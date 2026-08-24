Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)

В новом сезоне Английской Премьер-лиги Абдуқодир Ҳусанов вновь оказался в центре внимания благодаря своей уверенной игре. Защитник национальной сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» отыграл все 90 минут в матче первого тура против «Борнмута» и получил высокие оценки за свою статистику.

В матче, прошедшем на стадионе «Этихад», «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 2:1 в непростом поединке. Ҳусанов занял место в основном составе в центре обороны и оставался на поле до финального свистка.

Статистика Ҳусанова привлекла внимание

Портал Флашскоре, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия узбекского футболиста в 8,2 балла.

Основные показатели 22-летнего защитника выглядят следующим образом:

отыграл полные 90 минут;

выполнил 87 точных передач из 90;

точность передач — 97 процентов ;

совершил 97 касаний мяча;

уверенно действовал в центре защиты.

97-процентная точность передач Ҳусанова показывает, что он играет важную роль не только в обороне, но и в контроле мяча и начале атак.

Результат Ҳусанова в 8,2 балла стал одним из самых высоких в команде.

Флашскоре среди игроков «Манчестер Сити» поставил оценку выше — 8,5 балла— только Марку Гехи. Он стал одним из лучших игроков матча, забив победный гол.

Таким образом, уже в первом туре сезона Ҳусанов вошел в число футболистов с самыми высокими оценками среди своих одноклубников.

Почему этот показатель важен?

Значимость этого матча для Ҳусанова не ограничивается лишь высокой оценкой. В таком высококонкурентном чемпионате, как Премьер-лига, качество работы с мячом и точность передач для защитника имеют особое значение.

87 точных передач и показатель в 97% демонстрируют, насколько уверенно узбекский футболист действовал при работе с мячом.

В частности, то, что он провел на поле все 90 минут в качестве центрального защитника, может свидетельствовать о том, что его роль в планах команды становится все более прочной.

Как начался новый сезон для узбекского футболиста?

Проведя прошлый сезон в процессе адаптации к английскому футболу, Ҳусанов начал новый сезон в основном составе. Это еще больше подогревает интерес к его статусу в «Манчестер Сити» и его роли в Премьер-лиге.

Оценка 8,2 балла и 97% точности передач в первом туре — знак уверенного старта сезона для узбекского защитника.

Самое главное — сможет ли Ҳусанов поддерживать этот уровень в следующих турах? Ответ на этот вопрос дадут его следующие игры в составе «Манчестер Сити».