Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
В новом сезоне Английской Премьер-лиги Абдуқодир Ҳусанов вновь оказался в центре внимания благодаря своей уверенной игре. Защитник национальной сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» отыграл все 90 минут в матче первого тура против «Борнмута» и получил высокие оценки за свою статистику.
В матче, прошедшем на стадионе «Этихад», «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 2:1 в непростом поединке. Ҳусанов занял место в основном составе в центре обороны и оставался на поле до финального свистка.
Статистика Ҳусанова привлекла внимание
Портал Флашскоре, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия узбекского футболиста в 8,2 балла.
Основные показатели 22-летнего защитника выглядят следующим образом:
отыграл полные 90 минут;
выполнил 87 точных передач из 90;
точность передач — 97 процентов;
совершил 97 касаний мяча;
уверенно действовал в центре защиты.
97-процентная точность передач Ҳусанова показывает, что он играет важную роль не только в обороне, но и в контроле мяча и начале атак.
Кто получил оценку выше, чем у него в «Манчестер Сити»?
Результат Ҳусанова в 8,2 балла стал одним из самых высоких в команде.
Флашскоре среди игроков «Манчестер Сити» поставил оценку выше — 8,5 балла— только Марку Гехи. Он стал одним из лучших игроков матча, забив победный гол.
Таким образом, уже в первом туре сезона Ҳусанов вошел в число футболистов с самыми высокими оценками среди своих одноклубников.
Почему этот показатель важен?
Значимость этого матча для Ҳусанова не ограничивается лишь высокой оценкой. В таком высококонкурентном чемпионате, как Премьер-лига, качество работы с мячом и точность передач для защитника имеют особое значение.
87 точных передач и показатель в 97% демонстрируют, насколько уверенно узбекский футболист действовал при работе с мячом.
В частности, то, что он провел на поле все 90 минут в качестве центрального защитника, может свидетельствовать о том, что его роль в планах команды становится все более прочной.
Как начался новый сезон для узбекского футболиста?
Проведя прошлый сезон в процессе адаптации к английскому футболу, Ҳусанов начал новый сезон в основном составе. Это еще больше подогревает интерес к его статусу в «Манчестер Сити» и его роли в Премьер-лиге.
Оценка 8,2 балла и 97% точности передач в первом туре — знак уверенного старта сезона для узбекского защитника.
Самое главное — сможет ли Ҳусанов поддерживать этот уровень в следующих турах? Ответ на этот вопрос дадут его следующие игры в составе «Манчестер Сити».
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