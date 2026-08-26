Массовые проблемы с самопроизвольным выключением смартфонов Google Pixel 11
Владельцы новых смартфонов Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro, поступивших в продажу всего пять дней назад, массово жалуются на то, что устройства самопроизвольно выключаются. У некоторых пользователей этот сбой проявляется даже на этапе первоначальной настройки, что вызвало широкие обсуждения на технологическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком .
Согласно данным издания Android Ауторитй, один из таких случаев был зафиксирован на модели Google Pixel 11 Pro. Сначала смартфон работал без проблем, но после сброса до заводских настроек и попытки настройки «с нуля» без переноса данных устройство начало постоянно выключаться.
При каждом включении проблемного устройства удается выполнить лишь несколько шагов мастера настройки. Попытка подключения к сети Wi-Fi или входа в Google аккаунт приводит к появлению сообщения об ошибке системы, после чего смартфон выключается. Перезагрузка повторяет тот же сценарий.
Причины неисправности и проверкиПервичные проверки, проведенные специалистами и пользователями, показали, что проблем с аккумулятором нет. Безопасный режим (Сафе Моде) также не изменил ситуацию, смартфон Pixel продолжал выключаться. Примечательно, что в одной из попыток, несмотря на температуру в помещении около 18 °К, устройство выдало предупреждение о перегреве.
Подобные случаи могут свидетельствовать об аппаратной неисправности датчиков или системы питания, однако вероятность серьезной программной ошибки также не исключается. В социальной сети Reddit и на официальных форумах поддержки Google растет число сообщений о случайных выключениях, перегреве и трудностях при первоначальной настройке устройств серии Pixel 11.
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