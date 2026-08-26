Массовые проблемы с самопроизвольным выключением смартфонов Google Pixel 11

Владельцы новых смартфонов Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro, поступивших в продажу всего пять дней назад, массово жалуются на то, что устройства самопроизвольно выключаются. У некоторых пользователей этот сбой проявляется даже на этапе первоначальной настройки, что вызвало широкие обсуждения на технологическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно данным издания Android Ауторитй, один из таких случаев был зафиксирован на модели Google Pixel 11 Pro. Сначала смартфон работал без проблем, но после сброса до заводских настроек и попытки настройки «с нуля» без переноса данных устройство начало постоянно выключаться.

При каждом включении проблемного устройства удается выполнить лишь несколько шагов мастера настройки. Попытка подключения к сети Wi-Fi или входа в Google аккаунт приводит к появлению сообщения об ошибке системы, после чего смартфон выключается. Перезагрузка повторяет тот же сценарий.

Причины неисправности и проверки

Первичные проверки, проведенные специалистами и пользователями, показали, что проблем с аккумулятором нет. Безопасный режим (Сафе Моде) также не изменил ситуацию, смартфон Pixel продолжал выключаться. Примечательно, что в одной из попыток, несмотря на температуру в помещении около 18 °К, устройство выдало предупреждение о перегреве.

Подобные случаи могут свидетельствовать об аппаратной неисправности датчиков или системы питания, однако вероятность серьезной программной ошибки также не исключается. В социальной сети Reddit и на официальных форумах поддержки Google растет число сообщений о случайных выключениях, перегреве и трудностях при первоначальной настройке устройств серии Pixel 11.

Реакция компании

Согласно имеющейся информации, компания Google уже предлагает некоторым покупателям заменить неисправные смартфоны. Тем не менее, официальных комментариев от компании относительно точных причин данных массовых сбоев пока не поступало. Напомним, ранее пользователи также жаловались на проблемы со смартфонами Samsung Galaxy S26 Ultra, которые считались практически новыми.