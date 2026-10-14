Астон Вилла — Фенербахче: составы и текстовая трансляция

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Астон Вилла — Фенербахче: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Астон ВиллаФенербахче. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Астон Вилла»: 1. Судзуки З., 2. Кэш М., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 29. Уан-Биссака А., 8. Камара Б., 6. Баркли Р., 7. Макгинн Дж. (капитан), 44. Манзамби Ж., 19. Мбайе И., 11. Джексон Н.

Запасные «Астон Вилла»: 18. Абрахам Т., 47. Алиссон, 40. Бизот М., 26. Богард Л., 10. Буэндия Э., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 35. Жоао Гомес, 5. Мингз Т., 42. Райт Дж.

Главный тренер «Астон Вилла»: Эмери У.

Стартовый состав «Фенербахче»: 31. Эдерсон, 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М. (капитан), 15. Аке Н., 3. Браун А., 6. Гендузи М., 5. Юксек И., 11. Гринвуд М., 17. Кахведжи И., 70. Айдын О., 19. Мурики В.

Запасные «Фенербахче»: 7. Актюркоглу К., 13. Четин Т., 14. Демир Ю. Э., 28. Элмаз Б., 34. Гюнок М., 91. Канте Н., 9. Лукаку Р., 22. Мерджан Л., 77. Мимович О., 45. Нене Д., 21. Пепра К.

Главный тренер «Фенербахче»: Картал И.

Прямая трансляция2-0 LIVE
33
В штрафной площади толпа игроков ждет подачи с угла, но Огуз Айдын (Фенербахче) разыгрывает мяч коротко.
33
Арчи Браун (Фенербахче) выполнил отличный пас в штрафную, но защитник вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. Фенербахче подаст угловой.
312-0
Великолепный удар! Николас Джексон (Астон Вилла) получил мяч от Бубакара Камара на границе штрафной и точно пробил в нижний левый угол ворот. Счет 2:0.
312-0
Гол! Николас Джексон (Астон Вилла) после великолепной командной комбинации хладнокровно отправил мяч в сетку.
30
Николас Джексон (Астон Вилла) завладел мячом, довел его до линии штрафной и нанес прекрасный удар в нижний левый угол, но великолепный сейв Эдерсона помешал мячу попасть в ворота.
26
Подача Ирфана Кахведжи (Фенербахче) с углового не таила в себе опасности. Защитники сыграли внимательно и вынесли мяч.
26
Ирфан Кахведжи (Фенербахче) принял мяч в штрафной и нанес опасный удар по воротам, но защитник заблокировал путь — праздновать гол еще рано. Трудно сказать, смог ли бы вратарь отбить этот удар. Мяч ушел за пределы поля. У Фенербахче будет шанс забить с углового.
25
Арбитр Иван Кружляк зафиксировал грубый фол со стороны Мэтти Кэша («Астон Вилла») и без раздумий дал свисток.
25
Ибрагим Мбайе (Астон Вилла) попытался продвинуться вперед, но ошибся приеме и потерял мяч.
23
Виктор Линделеф (Астон Вилла) опасно пробил головой из пределов штрафной, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Этот угловой не изменил счет. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Фенербахче введет его в игру.
22
Джон Макгинн («Астон Вилла») пытается подать с углового точно на голову кому-то из партнёров по команде.
21
Мэтти Кэш (Астон Вилла) сделал пас в штрафную, но его попытка была пресечена, и мяч выбит.
21
Николас Джексон (Астон Вилла) во вне игры!
20
Фенербахче организует игру точными и красивыми передачами, стремясь создать новые атакующие возможности.
19
Мейсон Гринвуд (Фенербахче) пробил слёта из-за пределов штрафной и заставил вратаря совершить отличный сейв.
18
Подача в штрафную, и Ведат Мурики (Фенербахче) принял мяч в полном одиночестве. Он пробил точно по центру ворот, но Сион Сузуки в последний момент совершил потрясающий сейв и спас команду.
17
Ибрахим Мбайе («Астон Вилла») разыграл угловой вместо того, чтобы сделать навес в штрафную.
16
Мэтти Кэш (Астон Вилла) попытался сделать передачу, но её заблокировали. Астон Вилла заработала угловой. Они стягивают в штрафную много игроков.
16
Блестящий сейв от Зиона Сузуки! Ведат Мурики (Фенербахче) после навеса высоко выпрыгнул и опасно пробил головой с близкого расстояния в левый нижний угол ворот, но вратарь совершил великолепный сейв и отразил мяч.
15
Ирфан Кахведжи (Фенербахче) быстро разыграл угловой коротким пасом.
15
Огуз Айдын (Фенербахче) создал себе свободное пространство на углу штрафной и мощно пробил, но защитник заблокировал удар. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. Фенербахче может продолжить атаки.
12
Джон Макгинн (Астон Вилла) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника быстро перехватили мяч.
121-0
Гол! Йохан Манзамби (Астон Вилла) пробил из штрафной, мяч рикошетом от защитника дезориентировал вратаря. 1:0.
12
Ибрагим Мбайе («Астон Вилла») разыграл угловой коротким пасом.
12
Ибрагим Мбайе (Астон Вилла) подал угловой, но мяч попал в голову игроку соперника. Мяч ушел за пределы поля, и будет еще один угловой. «Астон Вилла» получает возможность создать опасный момент у ворот соперника.
121-0
Великолепный гол игрока Астон Виллы Йохана Манзамби!
12
Ибрагим Мбайе (Астон Вилла) подает угловой в штрафную площадь.
12
Николас Джексон получил короткий пас от Йохана Манзамби («Астон Вилла»), но защита соперника пресекла его действия. Будет угловой для «Астон Виллы».
11
Короткий пас едва не создал для Ведата Мурики (Фенербахче) удобный момент для удара, но он потерял мяч в борьбе с защитником.
11
Фенербахче, кажется, адаптируется к игре и контролирует мяч. Они выжидают удобный момент для создания новых атакующих возможностей.
10
Джон Макгинн (Астон Вилла) сыграл рукой. Фенербахче получает право на штрафной удар.
9
Йохан Манзамби (Астон Вилла) принял мяч в штрафной и пробил, но защитник великолепно заблокировал удар.
8
Эдерсон демонстрирует великолепный сейв! Ибрагим Мбайе легко обыграл защитников и пробил со средней дистанции. Его низовой удар пришелся по центру ворот, но вратарь отразил мяч!
7
Огуз Айдын (Фенербахче) сделал передачу в штрафную, решение неплохое, но никто из партнеров не успел к мячу.
7
Арчи Браун (Фенербахче) упал после столкновения с защитником, требуют пенальти. Все игроки побежали к судье, но он отказался назначить пенальти. Игра продолжается.
6
Ирфан Кахведжи («Фенербахче») должен был понимать, что такое поведение противоречит правилам. Он сыграл против соперника крайне неосторожно, и у Ивана Кружляка не осталось другого выбора, кроме как дать свисток. «Астон Вилла» получила право на штрафной удар.
6
Росс Баркли (Астон Вилла) первым откликнулся на передачу Виктора Линделефа и нанес мощный удар головой из пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь Фенербахче введет его в игру.
5
Ибрагим Мбайе (Астон Вилла) разыграл угловой коротко.
5
Жоан Манзамби (Астон Вилла) убегал к воротaм, но защитник вовремя вернулся и отобpaл мяч. Боковой судья показал на угловой, «Астон Вилла» будет его подавать.
3
Джон Макгинн («Астон Вилла») подобрал отскочивший мяч и пробил издалека, но мяч пролетел далеко мимо левой штанги. Враталю не о чем было беспокоиться. Очень слабый удар. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот «Фенербахче».
3
Джон Макгинн (Астон Вилла) изо всех сил старался успеть за длинной передачей, но пас оказался слишком сильным.
2
Нелсон Семеду (Фенербахче) и Ведат Мурики попытались взломать оборону соперника короткими пасами, но защитник вовремя вмешался и прервал атаку.
1
Первый тайм только начался.
00:01
Игроки на поле, и Фенербахче начинает игру.
00:00
Иван Кружляк назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:00
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Астон ВиллаФенербахчеЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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