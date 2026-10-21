Астон Вилла — Викинг: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Астон Вилла — Викинг. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Астон Вилла»: 1. Судзуки З., 19. Мбайе И., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 5. Мингз Т., 7. Макгинн Дж. (капитан), 6. Баркли Р., 35. Жоао Гомес, 10. Буэндия Э., 47. Алиссон, 11. Джексон Н.

Запасные «Астон Вилла»: 18. Абрахам Т., 40. Бизот М., 26. Богард Л., 2. Кэш М., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 53. Хеммингс Г., 8. Камара Б., 22. Матсен И., 42. Райт Дж.

Главный тренер «Астон Вилла»: Эмери У.

Стартовый состав «Викинг»: 1. Остбё А., 2. Хауген Х. Й., 27. Даланд Й., 6. Стенснесс Г., 5. Хеггхейм Х., 7. Аскильдсен К., 8. Белл Дж., 29. Мои Т., 20. Кристиансен П., 22. Ботхейм Э., 10. Трипич З. (капитан).

Запасные «Викинг»: 24. Аукленд В., 17. Басси Э., 30. Белко Л., 16. Бьордаль Х., 19. Чосич А., 25. Фалькенер Х., 23. Фуглестад Н., 33. Хансен Й., 28. Хауген К., 26. Квиа-Эгеског С., 11. Постема Р., 3. Веватне В.

Главный тренер «Викинг»: Орсхейм Б.