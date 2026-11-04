Фенербахче — Ливерпуль: составы и текстовая трансляция

·35·Спорт
Фенербахче — Ливерпуль: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Фенербахче — Ливерпуль. Начало матча: 4 ноября, 22:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Фенербахче»: 31. Эдерсон, 27. Семеду Н., 37. Шкриньяр М. (капитан), 21. Пепра К., 3. Браун А., 6. Гендузи М., 91. Канте Н., 5. Юксек И., 11. Гринвуд М., 9. Лукаку Р., 17. Кахведжи И.

Запасные «Фенербахче»: 7. Актюркоглу К., 70. Айдын О., 13. Четин Т., 14. Демир Ю. Э., 28. Элмаз Б., 34. Гюнок М., 22. Мерджан Л., 77. Мимович О., 18. Мюлдюр М., 19. Мурики В., 45. Нене Д.

Главный тренер «Фенербахче»: Кёйт Д.

Стартовый состав «Ливерпуль»: 1. Алиссон, 2. Гомес Дж., 5. Жаке Ж., 4. ван Дейк В. (капитан), 21. Цимикас К., 10. Мак Аллистер А., 42. Ньони Т., 23. Муньос В., 8. Собослаи Д., 73. Нгумоха Р., 29. Баркола Б.

Запасные «Ливерпуль»: 33. Араухо Р., 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 18. Гакпо К., 9. Исак А., 6. Керкез М., 67. Кумас Л., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 7. Вирц Ф., 28. Вудман Ф.

Главный тренер «Ливерпуль»: Ираола А.

ФенербахчеЛиверпульЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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