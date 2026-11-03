Барселона — Астон Вилла: составы и текстовая трансляция

·80·Спорт
Барселона — Астон Вилла: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Барселона — Астон Вилла. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 4. Фарньяс Б., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 2. Канселу Ж., 16. Родри, 8. Педри, 10. Ламин Ямаль, 7. Фермин, 17. Гордон Э., 11. Рафинья (капитан).

Запасные «Барселона»: 29. Абделькарим Х., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 32. Горен О., 25. Ливакович Д., 13. Щенсный В., 40. Виктор Г.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.

Стартовый состав «Астон Вилла»: 1. Судзуки З., 2. Кэш М., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 22. Матсен И., 8. Камара Б., 35. Жоао Гомес, 7. Макгинн Дж. (капитан), 44. Манзамби Ж., 10. Буэндия Э., 11. Джексон Н.

Запасные «Астон Вилла»: 18. Абрахам Т., 47. Алиссон, 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 53. Хеммингс Г., 19. Мбайе И., 5. Мингз Т., 42. Райт Дж.

Главный тренер «Астон Вилла»: Эмери У.

Прямая трансляция1-0 LIVE
11🟨
Игра остановлена. Ян Матсен (Астон Вилла) получил желтую карточку. Теперь ему нужно быть осторожнее.
11
Астон Вилла исполнила угловой, но благодаря уверенным действиям защитников голевой момент был упущен.
10
Жоао Гомес (Астон Вилла) подобрал мяч после углового и пробил из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал удар.
10
Мяч ушел за пределы поля. Астон Вилла получает шанс забить с углового.
10
Мэтти Кэш (Астон Вилла) пробил выше ворот.
7
Рафинья (Барселона) исполнил штрафной с угла штрафной площади, навесив в центр. Передача оказалась неточной, и мяч ушел за пределы поля.
71-0
Гол! Ошибка в защите создала отличный шанс для Ламина Ямаля (Барселона), и он хладнокровно отправил мяч в сетку с близкого расстояния. 1:0.
6
Иан Маатсен (Астон Вилла) пытался добраться до мяча, но задел ноги соперника. Давиде Масса свистнул, зафиксировав фол. Барселона заработала штрафной. Это очень опасная позиция для прямого удара по воротам.
5
Энтони Гордон (Барселона) мастерски принял мяч в штрафной и пробил, но мяч попал в защитника и отскочил.
3
Фермин (Барселона) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
1
Вот это да, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
01:02
Игроки на поле, и Астон Вилла начинает матч.
01:01
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Сегодняшний матч будет обслуживать Давиде Масса.
01:00
В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом встречи.
01:00
Добрый день, дамы и господа! Добро пожаловать в нашу текстовую трансляцию, где мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча.
БарселонаАстон ВиллаЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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