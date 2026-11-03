Барселона — Астон Вилла: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Барселона — Астон Вилла. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Барселона»: 1. Гарсия Х., 4. Фарньяс Б., 5. Кубарси П., 18. Мартин Г., 2. Канселу Ж., 16. Родри, 8. Педри, 10. Ламин Ямаль, 7. Фермин, 17. Гордон Э., 11. Рафинья (капитан).

Запасные «Барселона»: 29. Абделькарим Х., 14. Адейеми К., 3. Бальде А., 22. Берналь М., 41. Кампос А., 21. де Йонг Ф., 9. Габриэл Жезус, 6. Гави, 32. Горен О., 25. Ливакович Д., 13. Щенсный В., 40. Виктор Г.

Главный тренер «Барселона»: Флик Х.

Стартовый состав «Астон Вилла»: 1. Судзуки З., 2. Кэш М., 3. Линделеф В., 14. Торрес П., 22. Матсен И., 8. Камара Б., 35. Жоао Гомес, 7. Макгинн Дж. (капитан), 44. Манзамби Ж., 10. Буэндия Э., 11. Джексон Н.

Запасные «Астон Вилла»: 18. Абрахам Т., 47. Алиссон, 6. Баркли Р., 40. Бизот М., 17. Гарначо А., 27. Горецка Л., 4. Харвуд-Беллис Т., 53. Хеммингс Г., 19. Мбайе И., 5. Мингз Т., 42. Райт Дж.

Главный тренер «Астон Вилла»: Эмери У.