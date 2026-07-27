Алехандро Гарначо перешел из Челси в Астон Виллу

·31·Спорт
Алехандро Гарначо перешел из Челси в Астон Виллу

Вингер сборной Аргентины Алехандро Гарначо продолжит карьеру в составе Астон Виллы. Как сообщает Goal.com, футболист перешел в бирмингемский клуб на правах аренды до конца сезона, и в соглашение также включен пункт о его полноценном выкупе. Об этом передает сообщает Goal.com.

Стало известно, что сумма трансфера может составить примерно 42,5 миллиона фунтов стерлингов. Этот переход оценивается как важный шаг для молодого футболиста на пути к перезагрузке сложного периода в карьере и возвращению уверенности в собственных силах.

Фактор еврокубков и Лиги чемпионов

Присоединившись к Астон Вилле, Гарначо подчеркнул, что решающую роль в выборе новой команды сыграло его желание выступать в престижных континентальных турнирах. Эти слова были восприняты как своеобразный намек в адрес его бывшего клуба Челси, поскольку лондонский клуб занял 10-е место в Английской Премьер-лиге в прошлом сезоне и остался без еврокубков.

«Я прекрасно понимаю, как важно играть в европейских турнирах. Мне нужна была команда, которая верит в меня и вернет на тот уровень, который был у меня в первые годы в Манчестер Юнайтед. Лига чемпионов — лучший турнир, и в этом сезоне мы будем играть в ней», — отметил футболист.

Трудный период в Манчестере и конфликты

В последнее время карьера Гарначо имела тенденцию к спаду. Его уход из Манчестер Юнайтед также наделал немало шума из-за возникших разногласий с бывшим главным тренером Рубеном Аморимом.

Особенно ситуацию усугубило то, что он открыто выразил недовольство непопаданием в основной состав в финале Лиги Европы 2025 года. После этого футболист перебрался на стадион Стэмфорд Бридж, однако и в Лондоне не смог показать стабильную игру и закрепиться в основе.

Теперь Алехандро Гарначо стремится восстановить свою лучшую спортивную форму в составе Астон Виллы и достойно выступить в матчах Лиги чемпионов. Руководство клуба и тренерский штаб также рассчитывают, что талантливый нападающий усилит атакущую линию команды.

Алехандро ГарначоАстон ВиллаЧелсиЛига чемпионовАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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