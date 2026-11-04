4 лучших футболиста, обеспечивших крупную победу «Барселоны» над «Астон Виллой»

·70·Спорт
4 лучших футболиста, обеспечивших крупную победу «Барселоны» над «Астон Виллой»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • «Барселона» развеяла все сомнения вокруг команды крупной победой над «Астон Виллой» в рамках Лиги чемпионов.
  • Издание «Евро-футбол» опубликовало рейтинг четырех футболистов, получивших самые высокие оценки в этом матче.
  • Автор дубля Рафинья Диас и полузащитник Фермин Лопес получили наилучший результат с оценкой 8,5 балла.

После череды поражений от «ПСЖ» и «Реала» перед матчем Лиги чемпионов против «Астон Виллы» вокруг «Барселоны» существовали определенные опасения. Конечно, каталонцы легко добивались крупных побед во внутреннем чемпионате, забивая по 6 голов таким середнякам, как «Алавес», но в играх с топ-клубами они выглядели неубедительно. Однако крупная победа над сплоченной и физически мощной командой Английской премьер-лиги развеяла все сомнения.

Издание «Евро-футбол» оценило действия подопечных Ханса-Дитера Флика в этом матче по десятибалльной системе и опубликовало рейтинг четырех лучших футболистов, решивших исход встречи.

Рейтинг лучших футболистов матча «Барселона» — «Астон Вилла»

Футболист

Позиция

Балл (из 10)

Основные действия на поле и польза

Рафинья Диас

Нападающий

8,5

2 гола из 2 точных ударов (дубль), безупречная игра в высоком прессинге, полное превосходство над Пау Торресом

Фермин Лопес

Полузащитник

8,5

1 голевая передача, 3 перехвата, 3 возврата мяча и огромный объем черновой работы в центре

Ламин Ямаль

Нападающий (вингер)

7,5

Важный гол, открывший счет, наказание соперника за ошибку через прессинг и острый дриблинг

Жоау Канселу

Защитник

7,5

Полный контроль левого фланга, 4 успешных дриблинга, великолепный ассист в стиле «шведкой» для 3-го гола

Анализ полезных действий героев на поле

  • Рафинья (8,5 балла) — 100-процентная эффективность: Бразильский футболист оформил дубль благодаря высочайшему мастерству. Он не оставил ни единого шанса центральному защитнику соперника Пау Торресу: сначала обыграл его на дриблинге и поразил ворота, а затем, убежав от защитника, замкнул передачу Канселу.

  • Фермин Лопес (8,5 балла) — скрытый мотор: Он не ограничился лишь голевым пасом на Рафинью. Фермин стал ключевой фигурой в преодолении защиты при прессинге — 3 перехвата и 3 возврата мяча стали залогом всех опасных контратак «Барсы».

  • Ламин Ямаль (7,5 балла) — фактор психологического превосходства: Начав матч очень активно, он заблокировал передачу Гомеса и открыл счет. Его дриблинг сыграл огромную роль в переносе игры в штрафную площадь соперника.

  • Жоау Канселу (7,5 балла) — лидер на фланге: Португальский фланговый защитник блистал, особенно во втором тайме. Он 4 раза обыграл соперников и заслужил овации болельщиков своим уникальным пасом «шведкой» при третьем голе.

Как вы считаете, игра какого футболиста в составе «Барселоны» в этом матче понравилась вам больше — автора дубля Рафиньи или основателя прессинга Фермина Лопеса?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и немедленно делитесь этим подробным обзором с поклонниками «Барселоны»!

БарселонаАстон ВиллаЛига чемпионовХанс-Дитер Флик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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