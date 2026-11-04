4 лучших футболиста, обеспечивших крупную победу «Барселоны» над «Астон Виллой»

После череды поражений от «ПСЖ» и «Реала» перед матчем Лиги чемпионов против «Астон Виллы» вокруг «Барселоны» существовали определенные опасения. Конечно, каталонцы легко добивались крупных побед во внутреннем чемпионате, забивая по 6 голов таким середнякам, как «Алавес», но в играх с топ-клубами они выглядели неубедительно. Однако крупная победа над сплоченной и физически мощной командой Английской премьер-лиги развеяла все сомнения.

Издание «Евро-футбол» оценило действия подопечных Ханса-Дитера Флика в этом матче по десятибалльной системе и опубликовало рейтинг четырех лучших футболистов, решивших исход встречи.

Рейтинг лучших футболистов матча «Барселона» — «Астон Вилла»

Футболист Позиция Балл (из 10) Основные действия на поле и польза Рафинья Диас Нападающий 8,5 2 гола из 2 точных ударов (дубль), безупречная игра в высоком прессинге, полное превосходство над Пау Торресом Фермин Лопес Полузащитник 8,5 1 голевая передача, 3 перехвата, 3 возврата мяча и огромный объем черновой работы в центре Ламин Ямаль Нападающий (вингер) 7,5 Важный гол, открывший счет, наказание соперника за ошибку через прессинг и острый дриблинг Жоау Канселу Защитник 7,5 Полный контроль левого фланга, 4 успешных дриблинга, великолепный ассист в стиле «шведкой» для 3-го гола

Анализ полезных действий героев на поле

Рафинья (8,5 балла) — 100-процентная эффективность: Бразильский футболист оформил дубль благодаря высочайшему мастерству. Он не оставил ни единого шанса центральному защитнику соперника Пау Торресу: сначала обыграл его на дриблинге и поразил ворота, а затем, убежав от защитника, замкнул передачу Канселу.

Фермин Лопес (8,5 балла) — скрытый мотор: Он не ограничился лишь голевым пасом на Рафинью. Фермин стал ключевой фигурой в преодолении защиты при прессинге — 3 перехвата и 3 возврата мяча стали залогом всех опасных контратак «Барсы».

Ламин Ямаль (7,5 балла) — фактор психологического превосходства: Начав матч очень активно, он заблокировал передачу Гомеса и открыл счет. Его дриблинг сыграл огромную роль в переносе игры в штрафную площадь соперника.

Жоау Канселу (7,5 балла) — лидер на фланге: Португальский фланговый защитник блистал, особенно во втором тайме. Он 4 раза обыграл соперников и заслужил овации болельщиков своим уникальным пасом «шведкой» при третьем голе.

Как вы считаете, игра какого футболиста в составе «Барселоны» в этом матче понравилась вам больше — автора дубля Рафиньи или основателя прессинга Фермина Лопеса?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и немедленно делитесь этим подробным обзором с поклонниками «Барселоны»!