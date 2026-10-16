Алекс Перейра сделал эмоциональное заявление после поражения сестры в отборе UFC

Звезда UFC и бывший двойной чемпион Алекс Перейра отреагировал на поражение своей сестры Алин Перейры в рамках отборочного турнира Дэны Уайта — Дана Вхите'с Контендер Сериес (ДВКС).

Алин вышла в октагон против звезды мирового уровня по муай-тай в драматичном поединке за контракт с UFC. Несмотря на то, что удача в этот раз была не на ее стороне, знаменитый брат высоко оценил ее мужество.

«Я горжусь тобой»: трогательные слова Алекса Перейры

Бразильский боец UFC на своей странице в социальных сетях поддержал сестру и высказал важные мысли:

Признание стойкости и мужества: «Я горжусь тобой, сестра. Ты встретилась с одной из лучших спортсменок мира и, несмотря на свой небольшой опыт в ММА, продемонстрировала огромный прогресс, стойкость и отвагу;

Результат не умаляет труда: Да, добиться нужного результата не удалось, но это ни капли не умаляет твоего огромного труда. В последние годы я не мог активно участвовать в твоих тренировках, но думаю, что это помогло тебе найти свой путь и вырасти самостоятельно;

Главный вывод: Один бой не определяет истинный уровень спортсмена. Ты показала, что полностью заслуживаешь выступать на самом высоком уровне. Не останавливайся, работай не покладая рук! Я всегда горжусь тобой как брат», — написал Перейра.

Столкновение чемпионов в октагоне

Этот бой в рамках ДВКС вызвал огромный интерес у любителей боевых искусств:

Статус соперниц: В поединке Алин Перейра, считающаяся чемпионкой лиги Карате Комбат, сошлась с известной чемпионкой промоушена ОНЭ ФК по муай-тай Смиллой Сунделл ;

Итог боя: Представительница Швеции Сундлл по итогам трех раундов победила единогласным решением судей и получила возможность подписать контракт с UFC.

Хотя Алин Перейра перешла в профессиональные смешанные единоборства сравнительно недавно, оказанное ею сопротивление столь сильной сопернице показало, что в будущем она вполне сможет найти свое место в больших лигах.